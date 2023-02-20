Bakanlıktan kara kış yardımı! Her haneden bir kişi başvurabilir: 7500 TL yardım başladı!

Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı zorlu kış şartlarında yardım alması gereken vatandaşlara destek ödemesi yapacağını açıkladı. Kış desteği projesi adı altında yapılacak olan ödemeler düşük gelirli vatandaşlara verilecek. Ödeme miktarı 7.500 TL olarak açıklandı ve PTT üzerinden yatacağı duyuruldu. Konunun detayları yazımızın devamında.
BAKANLIKTAN KIŞ DESTEĞİ
Ekonomik zorluklar göz önüne alınarak binlerce vatandaşa devlet tarafından destek ödemeleri sağlanıyor. Bunlardan bir tanesini de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından duyurdu. Düşük gelirli vatandaşın kış ayının gelmesiyle faturaları ödemekte çektiği zorluklar düşünülerek ailelere 7.500 TL değerinde ödeme yapılacağı açıklandı. Bakanlık tarafından bazı şartlar belirlenerek ödemelerin yapılacağı duyuruldu. Yardım ödemesini almak isteyen vatandaşlar bakanlık sayfasına girip, şartları öğrendikten sonra, mevcut formu doldurarak başvurusunu gerçekleştirebilecek. Başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağı açıklandı.