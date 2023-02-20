Bakanlıktan kara kış yardımı! Her haneden bir kişi başvurabilir: 7500 TL yardım başladı!







BAKANLIKTAN KIŞ DESTEĞİ







DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ARANAN ŞART

Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı zorlu kış şartlarında yardım alması gereken vatandaşlara destek ödemesi yapacağını açıkladı. Kış desteği projesi adı altında yapılacak olan ödemeler düşük gelirli vatandaşlara verilecek. Ödeme miktarı 7.500 TL olarak açıklandı ve PTT üzerinden yatacağı duyuruldu. Konunun detayları yazımızın devamında.Ekonomik zorluklar göz önüne alınarak binlerce vatandaşa devlet tarafından destek ödemeleri sağlanıyor. Bunlardan bir tanesini de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından duyurdu. Düşük gelirli vatandaşın kış ayının gelmesiyle faturaları ödemekte çektiği zorluklar düşünülerek ailelere 7.500 TL değerinde ödeme yapılacağı açıklandı. Bakanlık tarafından bazı şartlar belirlenerek ödemelerin yapılacağı duyuruldu. Yardım ödemesini almak isteyen vatandaşlar bakanlık sayfasına girip, şartları öğrendikten sonra, mevcut formu doldurarak başvurusunu gerçekleştirebilecek. Başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağı açıklandı.Bakan Derya Yanık tarafından açıklanan, 7.500 TL destek ödemesinin başvuru ekranı bugün açıldı. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden giriş yaparak başvuruyu gerçekleştirebilir. Aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek de başvuru yapabilirler. Yapılacak olan bu yardım ödemesi yalnızca düşük gelirli ailelere verilecek. Hane içerisinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az ise başvuru yapabilirler. Doğalgaz ve elektrik faturalarının ödemeleri düşünülerek yapılan bu ödemeler 7.500 TL olacak. Ayrıca başvuru yapan ve bu ödemeden yararlanan kişiler, bir sonraki yılda da başvuru yapabilecekler.