Bakanlıktan o yardımı alanlara flaş karar! Resmi Gazete’de yayımlandı: Evde bakım maaşında yeni dönem!







EVDE BAKIM YARDIMI YÖNETMELİĞİ DETAYLARI











Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kurumsal bakımın yanı sıra engelli ve yaşlı bireylerin kendi sosyal çevrelerinden ayrılmadan bakılmalarını sağlayan "birey odaklı" hizmet anlayışına ağırlık veriyor. Evde Bakım Yardımı, sosyal yardım ve gündüz bakım hizmetleri gibi bakım modelleri bir arada sunularak aile yanında bakımı desteklemek hedefleniyor. Bu çerçevede, Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımı için usul ve esasların belirlendiği açıklandı.Yönetmelik, tam bağımlı, çocuklar için özel gereksinimli, günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremeyen ve evde bakım ihtiyacı olan engellilere destek verilmesini amaçlıyor. Evde Bakım Yardımı, hanede kişi başına düşen gelirin belirli bir düzeyin altında olan ailelere yönelik olarak sağlanacak. Ayrıca, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin devir, temlik ve haciz edilemeyeceği de yönetmelikte yer alıyor.Yayımlanan yönetmelik öncesinde yardımdan yararlanmaya başlamış kişilerin ödemeleri devam edecek, ancak hane, gelir, sağlık gibi koşulların değişmesi halinde durumları yeniden değerlendirilecek. Bu kapsamda, 2006 yılından bu yana Evde Bakım Yardımı kapsamında yapılan ödemelerin toplamı 94 milyar 253 milyon 780 bin TL'ye ulaştı. Evde Bakım Yardımı'ndan faydalananların sayısı ise 569 bin 627 kişi olarak belirlendi, bunların yaklaşık 140 bini engelli yaşlı bireylere bakım veren kişilerden oluşuyor. Evde Bakım Yardımı uygulamasıyla, tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakım sağlayan ailelere aylık 4.336 TL nakdi yardım yapılmaktadır. Bakanlık, aile yanında bakımın teşvik edilmesi ve engelli bireylerin toplumla bütünleşmelerinin sağlanması amacıyla bu hizmeti desteklemeye devam etmektedir.