Bakanlıktan son başvuru çağrısı! Her eve 1.250 TL yardım parası verilecek







SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ARTIYOR







İhtiyaç sahibi ailelere başvuruları sonrasında ödenen desteklere zam geldi. Peki ödemeler ne kadar oldu? Başvurular nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İhtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal destek ödemelerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan bilgilere göre zam geldi. Ödemeler 1.250 TL oldu ve bir sene boyunca devam edileceği de öğrenildi. Memur maaşları ve asgari ücrete yapılan zam sonrasında yeni seneyle birlikte yapılan sosyal destek ödemelerine de zam geldi.İhtiyaç sahibi ailelerin aldığı destek ödemeleri edinilen bilgilere göre 2023 senesi için 850 TL ile 1250 TL arasında yapılacak. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden kimlik numarası ve şifre ile girerek başvuru oluşturabilecek. Başvurusu onaylanan aileler ödemelerini 12 ay boyunca kesintisiz almaya devam edecek.