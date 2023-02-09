Finans
09 Şubat 2023 - 09:45

Bakanlıktan son başvuru çağrısı! Her eve 1.250 TL yardım parası verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından genişletilen sosyal destek ödemeleri devam ediyor. Peki hangi yardım arttı? Ödemeler ne zaman hesaplara yatacak? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
09 Şubat 2023 - 09:45
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Bakanlıktan son başvuru çağrısı! Her eve 1.250 TL yardım parası verilecek


İhtiyaç sahibi ailelere başvuruları sonrasında ödenen desteklere zam geldi. Peki ödemeler ne kadar oldu? Başvurular nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ARTIYOR

İhtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal destek ödemelerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan bilgilere göre zam geldi. Ödemeler 1.250 TL oldu ve bir sene boyunca devam edileceği de öğrenildi. Memur maaşları ve asgari ücrete yapılan zam sonrasında yeni seneyle birlikte yapılan sosyal destek ödemelerine de zam geldi.



Aile Destek Ödemeleri Arttı 

İhtiyaç sahibi ailelerin aldığı destek ödemeleri edinilen bilgilere göre 2023 senesi için 850 TL ile 1250 TL arasında yapılacak. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden kimlik numarası ve şifre ile girerek başvuru oluşturabilecek. Başvurusu onaylanan aileler ödemelerini 12 ay boyunca kesintisiz almaya devam edecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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