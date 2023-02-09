Bakanlıktan son dakika yardımı! Her aileye 2.392 TL yardım dağıtılacak













Her eve 2.392 TL sosyal destekte bulunulacak. İhtiyaç sahibi ve geçim zorluğu çeken vatandaşlar bulunmaktadır. Bu sosyal destek yeni yılda zamlarla birlikte ödenecektir. Başvurular zamlı ödemeler için başladı. Başvurular nereden yapılmaktadır? Yeni ödeme tutarı belirlenen tutar nedir? Tüm detaylar haberimizde.İhtiyaç sahibi ve geçim zorluğu yaşayan vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destek sunulmaktadır. Duyuruda bulunan Aile Bakanı Derya Yanık Şubat ayı ile her eve zam ile birlikte ödeme yapılacağını duyurdu.Gelen zam ile 2.392 TL ödeme karşılıksız sağlanacaktır. Engelli vatandaşlarımızın ödemelerine de yeni yıl zamları geldi. %40-%60 engeli olan vatandaşlara 1594 TL , %75 engelinde olan vatandaşlarımıza 2392 TL olarak yeni ödeme miktarları yayınlandı. Başvurular Şubat ayında açıldı. Başvuruları e-Devlet üzerinden formu doldurarak veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma toplulukları yardımcılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuzun onaylanması halinde ödemelerinizi PTT şubelerinden alabileceksiniz.