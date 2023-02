Bakanlıktan ucuz et kararı: Bu noktalarda kıyma 89 TL'ye satılacak!

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DÜĞMEYE BASTI!











Ülkede artan et fiyatlarıyla birlikte Et ve Süt Kurumu duruma el koydu. Tarım Bakanlığı bünyesinde bulunan Et ve Süt Kurumu, ucuz et için düğmeye bastı!Artan fiyatların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bünyesinde barındırdığı Et ve Süt Kurumu, ucuz et satışının yaygınlaştırılması için kredi kooperatifleri pazarında et satışı başlattı. Enflasyonla mücadele kapsamında uygulamaya konulan ucuz et satışı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verdiği duyuru ile birlikte müjdelendi.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Tarım ve Kredi Kooperatifleri marketlerinde satılan ucuz etlerin, tüm şubelerde yaygınlaştırılacağını duyurdu.Açıklanan verilere göre satılan tüm Et ve Süt Kurumu etleri, çeşitli Tarım ve Kredi Kooperatif pazarlarında üretilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı, et satışlarının devam ettiğini duyurdu. Bu veriler ışığında Et ve Süt Kurumu'nun şu anda toplam 250 noktada satış yaptığı belirtildi. İlerleyen zamanlarda bu sayının bine ulaşması bekleniyor. Hazırlıklar ise tüm hızıyla sürüyor.Uygun fiyatlı et ürünleri satışının artması için harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, her bir vatandaşın mezbahaya ulaşımını kolaylaştırmak ve tedbirler aldıklarını ifade etti. Türkiye'nin dört bir yanında bin şubede satılacak Et ve Süt Kurumu, et satışı için hazırlıklarını tam gaz arttırdı. Tarım ve Kredi Kooperatifleri marketlerinde satışı gerçekleşecek olan etlerin, 750 şubede bulunması için hazırlıklar gerçekleştiriliyor.Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen uygun fiyatlı et satışı, vatandaşların aklında yeni fiyatı sorulmaya başlandı. Kıymada özellikle yapılan indirimle birlikte Et ve Süt Kurumu, kilosu 160 TL olan kıymanın 89 TL'den satışa sunulacağını duyurdu.