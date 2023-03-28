Bakanlıktan yardım parasına zam müjdesi! O yardım parası Artık 8500 TL olarak ödenecek... Almayan hemen başvurabilir

Yeni zamla ilgili müjdeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Bilgin verdi. O maaşı alanlar zamlı alacak. Şimdi asgari ücret tutarında ödeniyor. Yeni artan maaş tutarı 8500 Türk Lirasıdır. Ayrıca ödeme tarihleri de açıklandı. Nisan ayından bu yana, maaş artışı için bir fırsat var. Henüz başvurmamış olanlar şimdi başvursun.
14 Mayıs seçimi için geri sayım sürerken zam haberleri de gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni zamla ilgili müjdeli haberi anlattı. Emekli maaşındaki artışın ardından gazi maaşına da zam yapılacak. Parlamentoya sunuldu ve yakında onaylanması gerekiyor. Gazilerin maaşı şu an 8500 Türk Lirasına ulaştı. Artan maaşların hesaplara aktarılacağı günler açıklandı. Bu günden itibaren gazi zammı almak mümkün. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son dakika
açıklamaları haberimizde...
TBMM'YE SUNULDU ONAY BEKLENİYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, binlerce gazi vatandaşa müjdeli haberi duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meclis'e sunduğumuz çalışmayla gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş gazilerimizin yanındadır." İfadelerine yer verdi.
NİSAN AYINDAN İTİBAREN 8.500 TL OLARAK ÖDENECEK
Gazilerin maaşına yapılan zam, maaşını alan gaziler arasında büyük sevinçle karşılandı. Şimdi artışların ödeme koşullarıyla ilgileniyorduk. Ödeme tarihleri de açıklandı. Artan gazi maaşları Nisan ayından itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak. Nisan ayından itibaren gazi maaşı alan vatandaşlar artan maaşlarını banka kartlarıyla çekebilecek.