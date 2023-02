DEPREMZEDELELERE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ







Bakanlıktan yeni destek paketi! O illerde nakit yardımı başlıyor: Bu kriterlere uyana hemen ödenecek! Kahramanmaraş Pazarcık merkez üssünde yaşanan 7,7 ve 7,6'lık iki depremin ardından tüm ülkede ulusal yas ilan edilmişti. 10 ili etkileyen depremde bir çok bina yıkılıp ve binlerce can kaybı olmuştu. Şu an için açıklanan rakamlara göre ölü sayısı 40 bini geçti ama bu rakamın daha fazla olduğu da iddia ediliyor. Devlet deprem sonrası yaralı olan binlerce vatandaşın yaralarını sarmaya hazırlanıyor. Nakdi paket yardımı ile birlikte depremzedelerin yanında bulunmak için ödeme yapılacak. İşte ödemelerin yapılacağı o iller ve miktarlar...Kahramanmaraş depremi nedeniyle depremin etkilediği illerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı destekte bulunacağını söyledi. Yapılan açıklamaya göre depremde işsiz kalan, ekonomik olarak güçlük çeken ve paraya ihtiyacı olan bireyler için ödemeler yapılacak. Bu sayede demden zarar gören vatandaşların bir nebze olsun rahatlatılması amaçlanıyor. Deprem nedeniyle yerlerinden yurtlarından olan depremzedeler için yapılacak ödemeye ilişkin ayrıntılar ve başvuru koşulları haberimizin ayrıntılarında...Nakit destek ödemesi ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşlara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan bir ödemeydi. Ancak sonra en son yaşanan Kahramanmaraş deprem felaketi nedeniyle bu nakdi yardımlar depremzedeler için de verilmeye başlandı. İşsizler ve ekonomik güçlük çeken kişilere verilen bu ödemeler artık depremzedelere de verilecek. Pek çok insanı etkileyen deprem felaketi nedeniyle devlet tarafından bu ödemeler gerçekleştirilecek. Bu nakdi yardımlara başvuruda bulunmak için e - devlet sistemi üzerinden sisteme giriş yaparak Çalışma ve Sosyal Günvelik Bakanlığı sayfasına giriş yaparak işlemler gerçekleştirilecek. Başvurular onaylandığı taktirde ödemeleriniz hesaplarınıza her ay yatırılacak. Nakdi ödemeler ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek.