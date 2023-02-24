Aile Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabı üzerinden kış desteği hakkında açıklamalarda bulundu. Milyonlarca kişinin yararlandığı kış desteği ödemelerinde son dakika gelişmesi yaşanırken başvuruların e devlet üzerinden başladığı duyuruldu. Kış desteği almak isteyen vatandaşlar için 7 gün süre tanındı. 7.500 TL kış desteği başvuru şartları nelerdir? Kış desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.
Finans
24 Şubat 2023 - 16:30
Bakanlıktan yeni yardım kapısı: Formu dolduran 7500 TL'yi cebine koyacak!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardımlar günden güne büyürken kış desteği müjdesi verildi. 7.500 TL kış desteği için bakanlık şartları ve başvuru detaylarını açıkladı. Son gün 28 Şubat hızlı olan kazanır.
Finans
24 Şubat 2023 - 16:30