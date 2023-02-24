Finans
24 Şubat 2023 - 16:30

Bakanlıktan yeni yardım kapısı: Formu dolduran 7500 TL'yi cebine koyacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardımlar günden güne büyürken kış desteği müjdesi verildi. 7.500 TL kış desteği için bakanlık şartları ve başvuru detaylarını açıkladı. Son gün 28 Şubat hızlı olan kazanır.

Finans
24 Şubat 2023 - 16:30
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Bakanlıktan yeni yardım kapısı: Formu dolduran 7500 TL'yi cebine koyacak!


Aile Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabı üzerinden kış desteği hakkında açıklamalarda bulundu. Milyonlarca kişinin yararlandığı kış desteği ödemelerinde son dakika gelişmesi yaşanırken başvuruların e devlet üzerinden başladığı duyuruldu. Kış desteği almak isteyen vatandaşlar için 7 gün süre tanındı. 7.500 TL kış desteği başvuru şartları nelerdir? Kış desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

PTT'YE GİDEN HERKESE 7.500 TL ÖDEME

Aile Bakanlığı dar gelirli vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ederken Aile Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamalarda PTT üzerinden yeni kış desteği yardımı yapılacağı müjdesini verdi. Doğalgaz yardım ve elektrik tüketimi desteği olarak ikiye ayrılırken başvuruların e devlet üzerinden yapıldığı aynı zamanda ödemelerin PTT'den alınacağı tek tek açıklandı.



Bakanlıktan kış desteği

KIŞ YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI

İhtiyaç sahibi ailelere devlet tarafından her ay düzenli olarak kış desteği verileceği Aile Bakanlığı tarafından duyurulurken öncelikle şartlar arasında dar gelirli olmaları önemli rol oynuyor. Başvuru yapacak kişilerin TC vatandaşı olması ve hane içerisinde ki kişi başına asgari ücretin üçte birinden az olması gerekir. Bu şartlara uygun olan herkes e devlet üzerinde TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuruda bulunabilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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