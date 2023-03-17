YAŞAM
17 Mart 2023 - 04:11

Bakarken gözleriniz bozulabilir! 7 saniyede resimdeki kelebeği bulabilir misiniz?

Son dönemlerde sık sık gündeme gelen optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi. Görsel üzerinde saklanan kelebğin 6 saniye de bulunması isteniyor. görse illüzyon testi ile zekanızı test etmek için harekete geçin.

YAŞAM
17 Mart 2023 - 04:11
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Bakarken gözleriniz bozulabilir! 7 saniyede resimdeki kelebeği bulabilir misiniz?
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Optik illüzyon testleri görsel zekanın kuvvetlenmesi için önemli rol oynarken kişilerin IQ seviyesinin belirlenmesine de yardımcı oluyor. Araştırmalar ise optik illüzyonların, beynimizi ve gözlerimizi keskinleştirdiğini ortaya çıkardı. Bu görsel üzerinde sakalanan kelebeği bulmak için test başlayabilirsiniz. Odadaki gizli kelebeği bulmanız için 6 saniyeniz başladı.

GİZLİ KELEBEĞİ BULUN

Görsel üzerinde ki yaşlı bir adamın köpeğiyle beraber koltukta oturduğunu görüyoruz. Odada gizlenen kelebeğin bulunması istenirken sadece 6 saniye zaman veriliyor. Zaman sınırlı olurken kelebeği bulamazsanız endişelenmenize gerek yok. Gözlem becerinizin gerçek potansiyelinin farkına vararak kontrol etmenizde yarar var.



Resmi dikkatlice kontrol ederek soldan sağa, aşağıdan yukarıya tüm alanlar incelenir. Kelebeği bulamayanlar üzülmesin aşağıda ki görselde sonuç dair içerisinde gösteriliyor. 

Kelebeği bulun

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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