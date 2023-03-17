Bakarken gözleriniz bozulabilir! 7 saniyede resimdeki kelebeği bulabilir misiniz?







GİZLİ KELEBEĞİ BULUN







Optik illüzyon testleri görsel zekanın kuvvetlenmesi için önemli rol oynarken kişilerin IQ seviyesinin belirlenmesine de yardımcı oluyor. Araştırmalar ise optik illüzyonların, beynimizi ve gözlerimizi keskinleştirdiğini ortaya çıkardı. Bu görsel üzerinde sakalanan kelebeği bulmak için test başlayabilirsiniz. Odadaki gizli kelebeği bulmanız için 6 saniyeniz başladı.Görsel üzerinde ki yaşlı bir adamın köpeğiyle beraber koltukta oturduğunu görüyoruz. Odada gizlenen kelebeğin bulunması istenirken sadece 6 saniye zaman veriliyor. Zaman sınırlı olurken kelebeği bulamazsanız endişelenmenize gerek yok. Gözlem becerinizin gerçek potansiyelinin farkına vararak kontrol etmenizde yarar var.Resmi dikkatlice kontrol ederek soldan sağa, aşağıdan yukarıya tüm alanlar incelenir. Kelebeği bulamayanlar üzülmesin aşağıda ki görselde sonuç dair içerisinde gösteriliyor.