Bakırköy’de hırsız gözüne kestirdiği binaya böyle tırmandı

Olay geçtiğimiz günlerde Bakırköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir site içerisindeki bulunan bir apartmanda gerçekleşen hırsızlık olayında evine hırsız girdiğini farkına varan ev sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olayın gerçekleştiği yere gelen ekipler inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri olayı gerçekleştiren iki şahsın kimlik bilgilerini tespit etti. Kimliği tespit eden Y.Ö., polis ekiplerinin operasyonu yaptığı operasyonla yakalandı.
Binaya tırmanan hırsızın o anları kameradaGüvenlik kameralarına kaydedilen görüntülerde 2 şüpheli şahıstan biri, apartmanın korkuluklarına tırmanarak binanın 2'nci katından içeri girdi. Bir süre sonra pencereden girdiği daireden çıkan şüpheli beraberindeki arkadaşıyla birlikte sitenin bahçesinden dışarı çıktığı görülüyor.
Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin daha önceden başka adreslerde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği bilgisi verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.