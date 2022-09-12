Bakırköy ve Şişli’deki telefon hırsızları kamerada

Olay, Bakırköy'de bulunan bir AVM'de meydana geldi. AVM'de içerisinde dolaştığı esnada cep telefonunu yere düşürdü. O esnada AVM içerisinde yürüyen birisi yerde mobil cihaz olduğunu fark etti. Şüpheli, bir müddet sonra yerdeki cep telefonunu alarak uzaklaştı.
Sinyal üzerinden telefonun yeri tespit edildiCep telefonunun olmadığını farkına varan şahıs durumu hemen AVM'de bulunan güvenlik görevlileri ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde cep telefonunu olay sırasında yerden alan kişinin kimliğinin E.A., olduğu bilgisi verildi. Cep telefonu sinyallerini izini süren ekipler E.A., Yeşilköy'de yakaladı.Gerçekleşen bir diğer hırsızlık olayı ise Şişli'de bir hastanede meydana geldi. Cep telefonunun olmadığını farkına varan şahıs durumu polis ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay mahalinde gelen ekipler güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler kimliği tespit eden T.A.,'yı hastane içerisinde yakalandı.