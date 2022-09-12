YAŞAM
12 Eylül 2022 - 15:49

Bakırköy ve Şişli'deki telefon hırsızları kamerada

Bakırköy'de bir AVM içerisinde yerde bulduğu telefonu hiçbir şey olmamış gibi cebine koyan şüpheli güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı. Bir diğer hırsızlık olayında ise Şişli'de bir hastanenin bekleme salonundaki koltuk üzerinde telefon bulan şüphelinin cep telefonunu alma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 15:49
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Bakırköy ve Şişli’deki telefon hırsızları kamerada


Olay, Bakırköy'de bulunan bir AVM'de meydana geldi. AVM'de içerisinde dolaştığı esnada cep telefonunu yere düşürdü. O esnada AVM içerisinde yürüyen birisi yerde mobil cihaz olduğunu fark etti. Şüpheli, bir müddet sonra yerdeki cep telefonunu alarak uzaklaştı.



Sinyal üzerinden telefonun yeri tespit edildi

Cep telefonunun olmadığını farkına varan şahıs durumu hemen AVM'de bulunan güvenlik görevlileri ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde cep telefonunu olay sırasında yerden alan kişinin kimliğinin E.A., olduğu bilgisi verildi. Cep telefonu sinyallerini izini süren ekipler E.A., Yeşilköy'de yakaladı.

Gerçekleşen bir diğer hırsızlık olayı ise Şişli'de bir hastanede meydana geldi. Cep telefonunun olmadığını farkına varan şahıs durumu polis ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay mahalinde gelen ekipler güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler kimliği tespit eden T.A.,'yı hastane içerisinde yakalandı.

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Haber Editörü
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