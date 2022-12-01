Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 06:02

Baklava fiyatları aldı başını gitti! Cevizli ev baklavası için kollar sıvandı! Tam ölçülü kıyır kıyır ev baklava tarifi

dışarıdan baklava yemek hayal haline gelirken vatandaşlar artık evde baklava yapmanın yollarını arıyor. Herkesin yapabileceği cevizli baklava tarifi tam ölçülü olarak değerli okurlarımız için haberimizde yer almaktadır. Cevizli baklava nasıl yapılır, malzemeler nelerdir?

Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 06:02
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Baklava fiyatları aldı başını gitti! Cevizli ev baklavası için kollar sıvandı! Tam ölçülü kıyır kıyır ev baklava tarifi


Evde baklava yapmak isteyenler için muhteşem tarif geldi. Cevizli ev baklavası hiç bu kadar lezzetli olmamıştı. Her aşamasını tek tek anlattığımız ev yapımı cevizli baklava tarifi haberimizde yer alıyor

CEVİZLİ EV BAKLAVA MALZEMELERİ

1 Çay bardağı süt



1 Çay bardağı yoğurt

1 Çay bardağı sıvı yağ

1 Yumurta

1 Paket kabartma tozu

2 Yemek kaşığı üzüm sirkesi ya da limon suyu

4,5 Su bardağı un

Baklava hamurunu açmak için;

2 kilo buğday veya mısır nişastası

Baklava üzeri için;

300 Gram tereyağı

Yarım su bardağı sıvı yağ

Baklava içi;

Yarım kilo çekilmiş ceviz

Şerbet için;

5,5 su bardağı şeker

6 su bardağı su

Yarım limonun suyu

TARİFİ

Tencere içerisine şeker ve su alınarak şerbeti yapılmaya başlanır. 20 dakika kaynayan şerbetin içerisine limon sıkılarak 10 dakika daha kaynatılır ve devamında soğumaya bırakılır. Cevizler rondodan geçirildikten sonra küçültülür. Hamuru hazırlamak için derin kabın içerisine yoğurt, süt, sıvı yağ, yumurta, üzüm sirkesi, kabartma tozu eklenerek yoğurma işlemi yapılır. Un kontrollü şekilde eklenir ve ele yapışmayan kıvama getirilir. Hamurdan küçük bezeler oluşturulur. Hamurlara ceviz şekli verilirken 6 tane hamur alıp nişasta yardımıyla açılır. Açılan yufka içerisine ceviz eklenir daha sonra tekrar 6 hamur açılır. Hamurlar tepsi üzerine sırayla bu işlemi devam ettirerek bitirilir. En son üzerine tek bezeyi açarak tepsinin üzerini kapatırız. Baklava şekli verilerek kesilir ve sonra tereyağ eritilerek üzerine dökülür. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında 1.5 saat pişirilir. Kızaran baklava fırından alınarak üzerine şerbet eklenir. Afiyet olsun 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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