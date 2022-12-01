Baklava fiyatları aldı başını gitti! Cevizli ev baklavası için kollar sıvandı! Tam ölçülü kıyır kıyır ev baklava tarifi







CEVİZLİ EV BAKLAVA MALZEMELERİ







TARİFİ

Evde baklava yapmak isteyenler için muhteşem tarif geldi. Cevizli ev baklavası hiç bu kadar lezzetli olmamıştı. Her aşamasını tek tek anlattığımız ev yapımı cevizli baklava tarifi haberimizde yer alıyor1 Çay bardağı süt1 Çay bardağı yoğurt 1 Çay bardağı sıvı yağ 1 Yumurta 1 Paket kabartma tozu 2 Yemek kaşığı üzüm sirkesi ya da limon suyu 4,5 Su bardağı un Baklava hamurunu açmak için; 2 kilo buğday veya mısır nişastası Baklava üzeri için; 300 Gram tereyağı Yarım su bardağı sıvı yağ Baklava içi; Yarım kilo çekilmiş ceviz Şerbet için; 5,5 su bardağı şeker 6 su bardağı su Yarım limonun suyuTencere içerisine şeker ve su alınarak şerbeti yapılmaya başlanır. 20 dakika kaynayan şerbetin içerisine limon sıkılarak 10 dakika daha kaynatılır ve devamında soğumaya bırakılır. Cevizler rondodan geçirildikten sonra küçültülür. Hamuru hazırlamak için derin kabın içerisine yoğurt, süt, sıvı yağ, yumurta, üzüm sirkesi, kabartma tozu eklenerek yoğurma işlemi yapılır. Un kontrollü şekilde eklenir ve ele yapışmayan kıvama getirilir. Hamurdan küçük bezeler oluşturulur. Hamurlara ceviz şekli verilirken 6 tane hamur alıp nişasta yardımıyla açılır. Açılan yufka içerisine ceviz eklenir daha sonra tekrar 6 hamur açılır. Hamurlar tepsi üzerine sırayla bu işlemi devam ettirerek bitirilir. En son üzerine tek bezeyi açarak tepsinin üzerini kapatırız. Baklava şekli verilerek kesilir ve sonra tereyağ eritilerek üzerine dökülür. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında 1.5 saat pişirilir. Kızaran baklava fırından alınarak üzerine şerbet eklenir. Afiyet olsun