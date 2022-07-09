YAŞAM
09 Temmuz 2022 - 16:05

Baklavaya şerbet nasıl dökülür? Baklavaya şerbet sıcak mı, soğuk mu dökülür?

Bayramın gelmesiyle beraber aileler hazırlanacak tatlı ve yemekleri düşünmeye başladılar. Bayramın vazgeçilmezlerinden olan baklavanın şerbeti konusunda da araştırımalar hızlandı. İşte baklavanın şerbetinin nasıl döküleceğine dair bilgiler...

YAŞAM
09 Temmuz 2022 - 16:05
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Baklavaya şerbet nasıl dökülür? Baklavaya şerbet sıcak mı, soğuk mu dökülür?


Bayram için baklava hazırlayan bir çok vatandaş şerbetinin sıcak mı soğuk mu döküleceği konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. İşte baklavaya dökülecek şerbet hakkında bilgiler...

Baklavaya şerbet nasıl dökülür?

Bu sorunun cevabı aslında esnektir. Baklavaya şerbet dökümünü yaparken nasıl bir baklava istediğiniz burada büyük önem taşır. Eğer kıtır bir baklava istiyorsanız baklavanın soğuk durumda şerbetinin ise sıcak durumda olması gerekmektedir. Yahut sıcak baklavanın üzerine sıcak şerbet dökerseniz bu sefer baklavanız fazla yumuşak olacaktır. Tercih sizi...

Baklava malzemeleri nelerdir?



3 adet yumurta

Göz kararı mısır nişastası

Yarım çay kaşığı tuz

6 su bardağı un

1 çay kaşığı limon suyu

10 yemek kaşığı yağ margarin

4 su bardağı şeker

5 su bardağı su

1 adet kabartma tozu

1 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı süt

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 kase kırılmış ceviz

Ev yapımı baklava tarifi

  1. İlk başta şerbetimizi hazırlayalım. Şeker ve soğuk suyu tencereye alıp içine de bir dilim limon koyalım.
  2. Şeker eriyinceye dek şerbeti karıştırıp ve kaynamaya bırakalım.
  3. Kaynadıktan sonra şerbet kıvamını alabilmesi adına 20-25 dakika daha kaynatalım.
  4. Daha sonra tereyağını eritelim ve ılıması için bekleyelim.
  5. Hamurumuz için elimizde bulunan bütün malzemeleri yoğurup unu yavaş bir şekilde ekleyelim. (Ele yapışmayacak yumuşak kıvamda olacak bir hamur yoğurmayı hedefliyoruz.)
  6. Hamuru yuvarlayıp 4 eşit parçaya bölelim
  7. Daha sonra her bir bezeyi 10 ar eşit parçaya bölüp iyice yuvarlayalım (Toplamda 40 adet beze elimizde olacaktır.)
  8. Bezelerin üzerini streç film ya da nemli bir bezle örtüp 40 dk. dinlenmeye bırakalım.
  9. Her bir bezeyi bol nişasta ile pasta tabağı büyüklüğünde merdanemizin desteğini alarak açalım. (Baklavamız 8 kat olacak.)
  10. Her açtığımız bezeyi beşer beşer şekilde üst üste ekleyelim. Beşerli bir şekilde hazırlamış olduğumuz hamurları önce yine merdane yardımıyla açalım. (Açarken diğer tarafını da çevirerek açacaksınız.) İsterseniz eğer oklavayla incelterek tepsi boyutunda da açabilirsiniz.
  11. Açtığımız hamurun üstüne tepsiyi koyalım. Kenarlarını kesip kalan hamur parçalarını içine ekleyelim.
  12. Bu kısımda her katı açabileceğimiz en ince şekilde açmamı gerekiyor ve sonunda üst üste tepsiye alıyoruz.
  13. Aralarına yine sizin isteğiniz dahilinde her katına veya en ortasına ceviz ekleyebilirsiniz 
  14. Ilımış olan tereyağımızın en dibinde veya üstünde beyaz köpükler göreceksiniz… Onları yüzeyinden alalım. Baklavaya sakın eklemeyin yoksa nokta nokta yanıklar oluşacaktır.
  15. Erimiş tereyağımızın içerisine sıvıyağını ekleyip karıştırıyor ve ardından baklavanın üzerine döküyoruz.
  16. 170 dereceye ayarlamış olduğumuz fırınımıza atıp yavaş yavaş nar gibi kızarıncaya kadar 1 saatten fazla pişiriyoruz. (I1 saatten fazla olmasının sebebi katmanlarının ve altının iyice kızarmasını sağlamaktır.)
  17. Pişen tatlıyı fırından alıp 4 dk. bekletelim.
  18. İlk sıcaklığı gidince ılık şerbet dökelim… 2-3 saat sonra tüketilebilir.
EDİTOR
Kadir Buğra Demir
Kadir Buğra Demir
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