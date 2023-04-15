Bal sahteciliği alarma geçirdi: Türk balına yasak gelebilir!













"300 KG ANZER BALI MEVCUT, 30 TON SATILIK"

"AR-GE MERKEZİ AÇMAK İSTİYORUZ"

Balparmak Başkanı olarak görev yapan Özen Altıparmak, Türkiye'nin kara listede olduğunu belirterek, "Türkiye bal ülkesi diyorlar ama değil. Bence Türkiye artık sahte bal cenneti. Gerekli önlemleri almazsak yıl sonuna kadar Türk balının Avrupa'ya ihracatı engellenebilir." ifadelerini kullandı. Esmer pirinç şerbetinin çok tağşişli olduğunu söyleyen Altıparmak, “Firmanın adı biliniyor ama herhangi bir önlem yok. Ayrıca ihracat yapıyorlar. İhracat yapılan ülkeler de sahtesine rastlamadı. Bulduğumuz yöntemle esmer pirinç şurubu harmanlayan 15 firmadan 14'ü yakalandı. Şimdi yöntemi buldum. Ülkemizde Avrupa'ya sahte bal ihraç edenler var, alan firmalar laboratuvarda bulamadıkları için kabul ediyorlar fakat bizim analitik yöntemimizi öğrendikten sonra Türkiye'den gelen sahte bal engelleniyor. Oraya vardık," diye konuştu.Sahteciliğe karşı elde edilen başarıyı "300 kg Anzer balı sevk edildi, 30 ton satıldı" şeklinde özetleyen Özen Altıparmak, sahte balın sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu olduğuna dikkat çekti. Altıparmak, en küçük harmanlama yöntemlerini bile bulmaya çalıştıklarını ve bal paketleyicileri arasında böyle bir laboratuvar ortamına sahip tek kişinin kendileri olduğuna dikkat çekiyor.Bal ve Diğer Arı Ürünleri Kalite Kontrol Laboratuvarı'nın (APİLAB) şu anda Türkiye'nin bal konusunda uzmanlaşmış tek ve Avrupa'nın en kapsamlı laboratuvarı durumunda olduğunu söyleyen Altıparmak, şunları söyledi: "Biz istiyoruz. Bundan dolayı doğal bala ulaşmak ve ürün analizlerine yardımcı olmak isteyen herkese Ar-Ge merkezimizi açmaya açığız. Sattığı balın doğal olduğundan şüphe duyan market ve markalar merkezimizin tecrübesinden yararlanabilirler.