Balparmak Başkanı olarak görev yapan Özen Altıparmak, Türkiye'nin kara listede olduğunu belirterek, "Türkiye bal ülkesi diyorlar ama değil. Bence Türkiye artık sahte bal cenneti. Gerekli önlemleri almazsak yıl sonuna kadar Türk balının Avrupa'ya ihracatı engellenebilir." ifadelerini kullandı. Esmer pirinç şerbetinin çok tağşişli olduğunu söyleyen Altıparmak, “Firmanın adı biliniyor ama herhangi bir önlem yok. Ayrıca ihracat yapıyorlar. İhracat yapılan ülkeler de sahtesine rastlamadı. Bulduğumuz yöntemle esmer pirinç şurubu harmanlayan 15 firmadan 14'ü yakalandı. Şimdi yöntemi buldum. Ülkemizde Avrupa'ya sahte bal ihraç edenler var, alan firmalar laboratuvarda bulamadıkları için kabul ediyorlar fakat bizim analitik yöntemimizi öğrendikten sonra Türkiye'den gelen sahte bal engelleniyor. Oraya vardık," diye konuştu.
GÜNDEM
15 Nisan 2023 - 13:00
Bal sahteciliği alarma geçirdi: Türk balına yasak gelebilir!
Avrupa'ya gönderilen 15 bal sevkiyatından 14'ü hileli olup sektörü riske atmaktadır. Balparmak Başkanı olarak görev yapan Özen Altıparmak, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında “Türkiye bal ülkesi diyorlar ama değil. Bence Türkiye sahte bir bal cennetidir” diye konuştu.
GÜNDEM
15 Nisan 2023 - 13:00