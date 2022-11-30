Yemek Tarifleri
30 Kasım 2022 - 09:21

Balık seveler buraya! Hamsi Kuşu'nu bir yiyen pişman bir de yemeyen! MasterChef Türkiye Hamsi Kuşu tarifi

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye son bölümünde yarışmacılar Hamsi Kuşu yaptı. Kaptanlık düellosu için tezgah başına geçen yarışmacılar kıyasıya yarıştı.Ekran başındaki izleyiciler Hamsi Kuşunun nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. İşte en güzel Hamsi Kuşu tarifi….

Yemek Tarifleri
30 Kasım 2022 - 09:21
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Balık seveler buraya! Hamsi Kuşu’nu bir yiyen pişman bir de yemeyen! MasterChef Türkiye Hamsi Kuşu tarifi


MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kaptanlık düellosunda yarışmacılar hamsi kuşu yaptı. Ekran başındaki izleyicilerde hamsi kuşununun nasıl yapıldığını araştırıyor. MasterChef Türkiye hamsi kuşu tarifi sizlerle paylaşıyoruz. İşte en güzel Hamsi Kuşu tarifi….

HAMSİ KUŞU MALZEMELERİ NELERDİR?

Hamsi Kuşu yapmak için gerekli olan malzemeler şu şekildedir:



Yarım kg hamsi

Yarım ekmek

5 adet ceviz

2 diş sarımsak

10 dal dereotu

Tuz

Bulamak için:

1 su bardağı un

3 adet yumurta

Kızartmak için:

Sıvıyağ

Hamsi Kuşu Yapılışı

HAMSİ KUŞU NASIL YAPILIR?

Balıkları ayıkladıktan sonra kılçığını çıkararak yıkayınız.

Sonra yıkadınız balıkları bir süzgeç içerisine koyarak fazla suyun akmasını bekleyiniz.

Ekmek içi, ceviz, sarımsak, dereotu ve tuzu robottan geçirdikten sonra bir kap içerisinde koyunuz.

Bir balığın içerisine hazırladığınız bu karışımdan bir tatlı kaşığı kadar koyunuz.

Balığın üzerine iki hamsiyi de kapattıktan sonra bir kenara koyunuz.

Hamsinin iz ve iç harcını bitene kadar aynı işleme devam ediniz.

Daha sonra hazırlamış olduğunuz hamsileri önce una sonra da çırpılmış yumurtaya bulayarak kızgın sıvıyağda arkalı önlü kızartınız.

Kızarttığınız hamsileri havlu kağıt üzerine koyarak fazla yağının alınmasını sağlayınız.

Şimdiden herkese afiyet olsun.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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