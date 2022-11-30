Balık seveler buraya! Hamsi Kuşu’nu bir yiyen pişman bir de yemeyen! MasterChef Türkiye Hamsi Kuşu tarifi







HAMSİ KUŞU MALZEMELERİ NELERDİR?











HAMSİ KUŞU NASIL YAPILIR?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kaptanlık düellosunda yarışmacılar hamsi kuşu yaptı. Ekran başındaki izleyicilerde hamsi kuşununun nasıl yapıldığını araştırıyor. MasterChef Türkiye hamsi kuşu tarifi sizlerle paylaşıyoruz. İşte en güzel Hamsi Kuşu tarifi….Hamsi Kuşu yapmak için gerekli olan malzemeler şu şekildedir:Yarım kg hamsi Yarım ekmek 5 adet ceviz 2 diş sarımsak 10 dal dereotu Tuz Bulamak için: 1 su bardağı un 3 adet yumurta Kızartmak için: SıvıyağBalıkları ayıkladıktan sonra kılçığını çıkararak yıkayınız. Sonra yıkadınız balıkları bir süzgeç içerisine koyarak fazla suyun akmasını bekleyiniz. Ekmek içi, ceviz, sarımsak, dereotu ve tuzu robottan geçirdikten sonra bir kap içerisinde koyunuz. Bir balığın içerisine hazırladığınız bu karışımdan bir tatlı kaşığı kadar koyunuz. Balığın üzerine iki hamsiyi de kapattıktan sonra bir kenara koyunuz. Hamsinin iz ve iç harcını bitene kadar aynı işleme devam ediniz. Daha sonra hazırlamış olduğunuz hamsileri önce una sonra da çırpılmış yumurtaya bulayarak kızgın sıvıyağda arkalı önlü kızartınız. Kızarttığınız hamsileri havlu kağıt üzerine koyarak fazla yağının alınmasını sağlayınız. Şimdiden herkese afiyet olsun.