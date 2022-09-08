YAŞAM
08 Eylül 2022 - 23:26

Balık sevgisi canından etti

Düzce'de ağla balık tutan bir kişi takılan ağını kurtarmak için girdiği derede boğuldu.

YAŞAM
08 Eylül 2022 - 23:26
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Balık sevgisi canından etti


Olay, Düzce Merkeze bağlı Sarayyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde Melen Çayı'nda ağ ile balık tutan Turgay Taşkın (41), ağın derede takılmasıyla ağını kurtarmak için dereye girdi. Ancak serpme adı verilen ağa dolanan Turgay Taşkın, derede boğuldu. Taşkın'ı görenlerin haber vermesi üzerine olay mahaline Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve sağlık personelleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin dereden çıkarttığı Turgay Taşkın sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Turgay Taşkın, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.



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Haber Editörü
Haber Editörü
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