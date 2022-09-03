YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:45

Balık Sezonu Açıldı, Tezgahlar Balıkla Doldu

Balıkta av yasağının kalkmasıyla birlikte Kayseri’deki balıkçılarda tezgahlar balıkla doldu.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Balık Sezonu Açıldı, Tezgahlar Balıkla Doldu


Balıkta av yasağının kalkmasıyla birlikte Kayseri'deki balıkçılarda tezgahlar balıkla doldu. Balıkçı Ali Akçakaya, “Balıklarımız yeni çıkmasına karşın fiyatlar da uygun” dedi.


1 Eylül itibariyle balıkta av yasağı kalktı. Balıkçılar ‘vira bismillah' diyerek, denize açıldı. Av yasağının kalkması ve balık sezonunun açılmasıyla birlikte Kayseri'deki balık tezgahları da çeşit çeşit balıkla doldu. Balığa olan hasretin bittiğini ve balıkların gelmeye başladığını söyleyen balıkçı Ali Akçakaya, ”Bol ve bereketli olmasını diliyoruz. 4 buçuk ayın ardından balıklarımızın yeni çıkmasına karşın fiyatlarda uygun. İnşallah daha da bol olur. Daha bereketli bir sezon olur. Herkes bol bol balık yer. Başlangıç olarak istavrit çıktı. Arkasından hamsi, sardalya ve palamut göstermeye başladı. Beklentiler yüksek ancak ilerleyen günlerde belli olacak. Av yasağının bitmesiyle beraber en başında kendini palamut balığı gösterir. Palamut balığının da pandeminden dolayı avcılığı biraz az yapıldı. Ondan dolayı an itibariyle biraz bol gösteriyor. Suların sıcak olması, avcılığın biraz daha kontrollü geçmesi bunlarda tabi balıkçılığın miktarını etkiliyor. Hamsinin sezon açılmadan önceki fiyatları 70-80 TL civarındaydı. an itibariyle 40-50 TL civarında seyretmekte. Palamut balığının fiyatı 70-80 TL gibi bir rakama satılıyordu, şimdi 50-60 TL'ye düştü. İstavrit balığı 40-50 TL'ye düştü. Fiyat makul dereceye düştü” diyerek konuşmasını belirtti.




Vatandaşlara önerilerde bulunan Akçakaya, “Vatandaşlarımıza zamanında ve mevsiminde balık tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bu balık her an olmuyor. Denizden belirli bir zamanda çıkıyor. Aynı meyve sebze gibi, insanlarımızı bunu mevsiminde doğru ve bilinçli bir şekilde tüketmeliler. Alırken, aldıkları ürüne dikkat etsinler. Güvendikleri yerden alışveriş yapmalarını özellikle tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı
Hayalleri yangında kül oldu
Hayalleri yangında kül oldu
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı !
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı !
Mangal keyfi az kalsın faciaya dönüyordu
Mangal keyfi az kalsın faciaya dönüyordu
Son Haberler
Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba gibi giriş yaptı!
Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba...
Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!
Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!
Ayça Ayşin Turan güzelliği ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj pozu Turan'dan geldi
Ayça Ayşin Turan güzelliği ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj pozu...
Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'den aşk bombası!
Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'den aşk bombası!
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce...
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
İzmir‘de kanser tedavisi gören 68 yaşındaki adam oğlu tarafından katledildi!
İzmir‘de kanser tedavisi gören 68 yaşındaki adam oğlu tarafından...
Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı parladı! Devrim Özkan'dan tarz değişikliği geldi! Özkan'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı parladı! Devrim Özkan'dan...
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı...
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar'
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama...
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları başladı
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları...
Ağustos ayı verilerinde yılık enflasyon rakamı yüzde 80,21 olarak belirlendi!
Ağustos ayı verilerinde yılık enflasyon rakamı yüzde 80,21 olarak...
Ezgi Başaran: 'Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak'
Ezgi Başaran: 'Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak'
Zafer rotasında düzenlenen ilk ultra maraton İzmir’de noktalandı
Zafer rotasında düzenlenen ilk ultra maraton İzmir’de noktalandı
Yargı ikinci sezonda bizleri neler bekliyor? Yargı 2. sezon ilk tanıtım yayınlandı!
Yargı ikinci sezonda bizleri neler bekliyor? Yargı 2. sezon ilk tanıtım...