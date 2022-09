Balık Sezonu Açıldı, Tezgahlar Balıkla Doldu

Balıkta av yasağının kalkmasıyla birlikte Kayseri'deki balıkçılarda tezgahlar balıkla doldu. Balıkçı Ali Akçakaya, “Balıklarımız yeni çıkmasına karşın fiyatlar da uygun” dedi.1 Eylül itibariyle balıkta av yasağı kalktı. Balıkçılar ‘vira bismillah' diyerek, denize açıldı. Av yasağının kalkması ve balık sezonunun açılmasıyla birlikte Kayseri'deki balık tezgahları da çeşit çeşit balıkla doldu. Balığa olan hasretin bittiğini ve balıkların gelmeye başladığını söyleyen balıkçı Ali Akçakaya, ”Bol ve bereketli olmasını diliyoruz. 4 buçuk ayın ardından balıklarımızın yeni çıkmasına karşın fiyatlarda uygun. İnşallah daha da bol olur. Daha bereketli bir sezon olur. Herkes bol bol balık yer. Başlangıç olarak istavrit çıktı. Arkasından hamsi, sardalya ve palamut göstermeye başladı. Beklentiler yüksek ancak ilerleyen günlerde belli olacak. Av yasağının bitmesiyle beraber en başında kendini palamut balığı gösterir. Palamut balığının da pandeminden dolayı avcılığı biraz az yapıldı. Ondan dolayı an itibariyle biraz bol gösteriyor. Suların sıcak olması, avcılığın biraz daha kontrollü geçmesi bunlarda tabi balıkçılığın miktarını etkiliyor. Hamsinin sezon açılmadan önceki fiyatları 70-80 TL civarındaydı. an itibariyle 40-50 TL civarında seyretmekte. Palamut balığının fiyatı 70-80 TL gibi bir rakama satılıyordu, şimdi 50-60 TL'ye düştü. İstavrit balığı 40-50 TL'ye düştü. Fiyat makul dereceye düştü” diyerek konuşmasını belirtti.Vatandaşlara önerilerde bulunan Akçakaya, “Vatandaşlarımıza zamanında ve mevsiminde balık tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bu balık her an olmuyor. Denizden belirli bir zamanda çıkıyor. Aynı meyve sebze gibi, insanlarımızı bunu mevsiminde doğru ve bilinçli bir şekilde tüketmeliler. Alırken, aldıkları ürüne dikkat etsinler. Güvendikleri yerden alışveriş yapmalarını özellikle tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.