Balık yiyemeyenler üzülmesin o üründe daha çok omega-3 var! Haşhaşın faydaları saymakla bitmiyor

Haşhaş tohumu, bilimsel adı Papaver somniferum olan bir bitki türüdür. Asya kökenli olan haşhaş, eski uygarlıklarda tıbbi tedavilerde kullanılan doğal bir ağrı kesici olarak bilinir. Türkiye'de özellikle Afyon ve Eskişehir bölgelerinde yetiştirilen haşhaş tohumu, hamur işlerinde sıkça kullanılan bir malzemedir. Haşhaşın geçmeyen uykusuzluk ve yorgunluk gibi sorunlara faydaları olduğu bilinmektedir. Ancak haşhaş, içeriğinde morfin, kodein, tebain, papaverin ve narkotin gibi güçlü yatıştırıcı maddeler bulundurur, bu nedenle haftada en fazla üç kez tüketilmesi önerilir. Haşhaş tohumunun içeriğinde birçok önemli mineral ve bileşen bulunur. Bakır, kalsiyum, demir, manganez, potasyum, magnezyum ve çinko gibi bileşenler haşhaşın içinde yer alır. Haşhaşın sağlık için birçok faydası vardır. Saç sağlığını iyileştirmeye, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kalp-damar sağlığını korumaya, kan dolaşımını artırmaya, kemikleri güçlendirmeye ve sindirimi düzenlemeye yardımcı olabilir. Haşhaş tohumunun faydaları arasında daha pek çok etkisi bulunur.
Haşhaş tohumunu tüketirken dikkatli olunmalı ve önerilen miktarlarda kullanılmalıdır. Günlük önerilen tüketim miktarı aşılmamalı ve haşhaşın içerdiği güçlü bileşenlerin bilinçli bir şekilde alınması sağlanmalıdır. Sağlık sorunları olan kişilerin doktorlarına danışmaları önemlidir.