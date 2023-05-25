Balık yiyemeyenler üzülmesin o üründe daha çok omega-3 var! Haşhaşın faydaları saymakla bitmiyor













HAŞHAŞIN FAYDALARI NELERDİR?





Haşhaş tohumu, bilimsel adı Papaver somniferum olan bir bitki türüdür. Asya kökenli olan haşhaş, eski uygarlıklarda tıbbi tedavilerde kullanılan doğal bir ağrı kesici olarak bilinir. Türkiye'de özellikle Afyon ve Eskişehir bölgelerinde yetiştirilen haşhaş tohumu, hamur işlerinde sıkça kullanılan bir malzemedir. Haşhaşın geçmeyen uykusuzluk ve yorgunluk gibi sorunlara faydaları olduğu bilinmektedir. Ancak haşhaş, içeriğinde morfin, kodein, tebain, papaverin ve narkotin gibi güçlü yatıştırıcı maddeler bulundurur, bu nedenle haftada en fazla üç kez tüketilmesi önerilir. Haşhaş tohumunun içeriğinde birçok önemli mineral ve bileşen bulunur. Bakır, kalsiyum, demir, manganez, potasyum, magnezyum ve çinko gibi bileşenler haşhaşın içinde yer alır. Haşhaşın sağlık için birçok faydası vardır. Saç sağlığını iyileştirmeye, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kalp-damar sağlığını korumaya, kan dolaşımını artırmaya, kemikleri güçlendirmeye ve sindirimi düzenlemeye yardımcı olabilir. Haşhaş tohumunun faydaları arasında daha pek çok etkisi bulunur.Haşhaş tohumunu tüketirken dikkatli olunmalı ve önerilen miktarlarda kullanılmalıdır. Günlük önerilen tüketim miktarı aşılmamalı ve haşhaşın içerdiği güçlü bileşenlerin bilinçli bir şekilde alınması sağlanmalıdır. Sağlık sorunları olan kişilerin doktorlarına danışmaları önemlidir.Haşhaşın Faydaları: Kan hücrelerinin üretimine katkıda bulunan bakır ve vitaminler içerir. Omega-3 ve omega-6 açısından zengin olan yağıyla sağlıklı yağ asitleri sağlar. Ağrı kesici özellikleri tıbbi kullanımlar için uygundur. Kalp, damar sağlığı ve beyin fonksiyonlarına olumlu etkiler sağlar. İçeriğindeki demir, kalsiyum ve bakır mineralleri beyin fonksiyonları için önemlidir. Manganez içeriği güçlü bir antioksidan olarak bilinir ve tansiyonu dengelemeye yardımcı olur. Kötü kolesterolü düşürmede etkili olan oleik asit içerir. Yüksek lif içeriği sayesinde kabızlık sorunlarının giderilmesinde yardımcı olur. Haşhaş çayı, kortizol düzeyini azaltarak stresi azaltır ve uyku için destek sağlar. Haşhaşın Zararları: Çiğ olarak tüketildiğinde kusma ve mide bulantısına neden olabilir. Aşırı haşhaş tüketimi zihni bulandırabilir. Küçük çocuklar için riskli olabilir, bu nedenle hekime danışmadan verilmemelidir. Fazla tüketildiğinde cinsel isteksizliğe yol açabilir. Haşhaşın faydalarından yararlanmak için önerilen miktarlarda tüketilmeli ve olası yan etkiler konusunda dikkatli olunmalıdır. Herhangi bir sağlık sorunu yaşayan kişilerin doktorlarına danışmaları önemlidir.