YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:19

Balıkçı Esnafı Yeni Sezona Hazırlanıyor - Eskişehir

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:19
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Balıkçı Esnafı Yeni Sezona Hazırlanıyor - Eskişehir



15 Nisan'da başlayan balık avlama yasağı yarın itibariyle son buluyor. Eskişehir'de bulunan balıkçı esnafı ve balık restoranları dükkânlarını özenle boyayıp tezgâhlarını yeni yayın dönemi balıkları için tertemiz hale getiriyorlar. Yasaklı dönemi yaz balıkçılığı ile geçiren esnaf, yeni sezonun tüm balıkçılar ve vatandaşlar için kısmetli geçmesini dilediklerini söylediler.





“Bu sene palamudun bol olmasını bekliyoruz”


20 yıldır Eskişehir'de balıkçılık yapan Muharrem Şahin, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi. Tüm hazırlıkların hızla devam ettiğini belirten Şahin, “Yarın itibariyle sezonumuz açılıyor. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Allah'ın izniyle yeni sezona ‘Bismillah' diyerek başlayacağız. Dükkânlarımızı boyadık, temizledik. Eksik olan her şeyimizi hazırladık. Dükkân lambaları ve tesisatlarımızı da müşterilerimiz için hazır hale geldi. Personellerimizi de yeni yayın dönemi için ayarladık. Nisanın 15'inde sezon komple kapanmıştı. O günden beri tezgâhlarımız açıktı, ancak sadece yaz balıkçılığı yaptık. Alabalık, sazan gibi şeyler sattık. Denizden balık gelmediği için o dönem sıkıntılı geçti. Bu sezondan bolluk ve bereket beklentimiz var. Umarım milletimiz bol bol balığını yiyebilir. Şu an palamut çıkmaya başladı. Bu sene palamudun bol olmasını bekliyoruz. Palamudun bir tanesinin boyutları 600-700 gram civarında seyrediyor. Balıklar daha fazla Karadeniz tarafından gelecek. Hamsinin az olmasını bekliyoruz. İstavrit ve sardalya gibi balıklarımızda bu aylarda artış olacaktır” dedi.



“Denizden gelen haberlere göre hamsinin az olacağı bilgisini aldık”


12 yıldır balık restoranı işleten Batur Öngel, yarın için fazlasıyla heyecanlı olduklarını bilgisini verdi. Geçtiğimiz senelere oranla daha başarılı bir sezon beklentisi içinde olduklarını aktaran Öngel, “1 Eylül itibariyle tüm balıkçı kardeşlerimin sezonunun hayırlı geçmesini temenni ediyorum. İnşallah hepimiz için bereketli bir sezon olur. Hazırlıklarımızı bitirdik ve yarını dört gözle beklemeye başladık. Denizden gelen haberlere göre geçen seneye oranla bu sene hamsinin az olacağı bilgisini aldık. Bu sene palamut ve çinekopun senesi olacak gibi gözüküyor. Bu deniz işi olduğu için günlük değişimler yaşanabilir. Yarın asla ne olacağı belli olmaz. Boya, tadilat, tezgâhların yenilenmesi, motorların bakımı, soğuk hava depolarının bakımı kullanabileceğimiz her şeye tekrardan bakım yaptık. Eski malzemeleri söküp yenilerini hazırladık. Sağlığımız için tüm vatandaşların balık tüketmesi gerektiğini düşünüyorum. Balıktan daha sağlıklı bir gıda olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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