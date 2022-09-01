YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:54

Balıkesir Büyükşehir 'Mutlu Patiler' Projesini Hayata Geçiriyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gönüllü vatandaşlarla koordineli hareket ederek can dostların beslenme, rehabilitasyon ve sahiplendirme işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Büyükşehir “Mutlu Patiler Projesi” dahilinde ‘Pati Kart’ları uygulamaya aldı.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:54
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Balıkesir Büyükşehir ‘Mutlu Patiler' Projesini Hayata Geçiriyor


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gönüllü vatandaşlarla koordineli hareket ederek can dostların beslenme, rehabilitasyon ve sahiplendirme işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Büyükşehir “Mutlu Patiler Projesi” dahilinde ‘Pati Kart'ları uygulamaya aldı.


Büyükşehir Belediyesi, sokaktaki can dostların; beslenme, bakım ve tedaviye ulaşma imkânını artırıyor. Belediye; mobil veteriner kliniği hizmeti veren VETBÜS, tam donanımlı hayvan ambulansı VETBULANS, şehrin dört bir yanına yerleştirilen mama odak noktaları patiler ve otobüs duraklarına yerleştirilen mama ünitelerinin ardından “Pati Kartı” uygulamaya aldı.




Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın “Mutlu Patiler” projesi dahilinde gönüllü olan vatandaşlara ‘Pati Kart'lar dağıtıldı. Pati Kart sahibi vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları mamaları, sokak hayvanlarıyla buluşturacak ve bu anların görsellerini birbirleriyle paylaşacak. Böylece sokaklarda yaşayan can dostların beslenme ihtiyaçları da rahat rahat giderilecek. Pati Kart sahipleri sokakta yaşayan can dostların rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi gibi çalışmalarda da aktif rol alabilecek.


“Vatandaşlarımızın desteği bizim açımızdan çok önemli”


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın tüm canlılara koşulsuz sevgi vizyonuyla çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke “Pati Karta sahip olan vatandaşlarımızdan sahadaki çalışmalar hakkında geri dönüş alacağız. Onların sahada göstermiş olduğu reaksiyon bizim açımızdan oldukça önemli. Sokaklardaki besleme, rehabilitasyon ve sahiplendirme çalışmalarında bize destek verecekler. Biz de onlara periyodik olarak beslemeyle ilgili desteğimizi sürdüreceğiz. Bu yaptığımız çalışmalarda vatandaşlarımızın bize sahada yapmış olduğu geri dönüşler ve destekleri de bizim oldukça önemli. Çalışmaları daha çok birbirine entegre edip, daha olumlu sonuçlara varmasını sağlıyoruz. 200'ün üzerinde vatandaşımız projemize katılarak fikir ve görüşlerini belirtip, Pati Kart üyeliklerini gerçekleştirdiler. Olumlu görüşlerini duyduğumuzda biz de çok mutlu olduk” şeklinde konuştu.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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