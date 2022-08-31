YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 22:55

Balıkesir'de Asayiş Ve Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir’de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 50 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 22:55
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Balıkesir'de Asayiş Ve Uyuşturucu Operasyonu


Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 50 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Erdek ilçelerinde yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 11 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız tüfek elde edildi.




Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bandırma, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Kepsut, Marmara ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs yakalanırken, 2 adet bıçak, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir.


Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 96 adet sentetik uyuşturucu hap, 34 gram metamfetamin, 149 gram kubar esrar, 88 kök kenevir, 1 adet kaçak sigara, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet el dedektörü, 2 adet av tüfeği ele geçirilirken. Olaylarla ilgili olarak 19 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Editörü
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