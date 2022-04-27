Balıkesir'de binanın temelinde bulunan bombaların sırrı çözüldü

Yapılan incelemede 1. Dünya Savaşı zamanında kaldığı tespit edilen 831 bombanın 411'nin boş, 420'sinin ise aktif olduğu tespit edildi. Ele geçirilen 831 adet tarihi bombanın, şu ana kadar Türkiye'de bulunan en büyük sayı olduğu öğrenildi.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde önceki gün bina temeli kazarken bulunan bombalarla ilgili başlatılan inceleme tamamlandı. Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bina temeli kepçe tarafından açılırken bina temelinde toprağa gömülü halde bulunan bombaların sırrı çözüldü. Bombalar 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait olduğu tespit edildi. Bombaların 411´i boş, 420´sinin ise içi dolu el bombası olduğu tespit edildi.
Bandırma 100. Yıl Mahallesi 1565. Sokak'ta bulunan bir inşaat temeli için gerçekleştirilen kazı sırasında çok sayıda bomba bulunmuş ve bu bombalar incelenmesi için emniyete götürülmüştü .Yapılan incelemelerin tamamlanması sonrasında bombalar hakkında açıklama yapıldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan 2 günlük çalışma sonucunda ele geçirilen bombaların 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait el bombaları olduğu anlaşıldı. 831 adet el bombasından 346 adedinin içi boş Osmanlı fitilli el bombası, 310 adedinin dolu Osmanlı fitilli el bombası, 105 adedinin dolu Alman modeli 24 el bombası, 65 adedinin boş Osmanlı el bombası, 5 adedinin dolu Osmanlı el bombası ve 265 adedinin ise ateşleyici fitil olduğu belirlendi.
Bulunan bombaların imhası için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği faaliyet gösterecek.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde önceki gün bina temeli kazarken bulunan bombalarla ilgili başlatılan inceleme tamamlandı. Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bina temeli kepçe tarafından açılırken bina temelinde toprağa gömülü halde bulunan bombaların sırrı çözüldü. Bombalar 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait olduğu tespit edildi. Bombaların 411´i boş, 420´sinin ise içi dolu el bombası olduğu tespit edildi.
Bandırma 100. Yıl Mahallesi 1565. Sokak'ta bulunan bir inşaat temeli için gerçekleştirilen kazı sırasında çok sayıda bomba bulunmuş ve bu bombalar incelenmesi için emniyete götürülmüştü .Yapılan incelemelerin tamamlanması sonrasında bombalar hakkında açıklama yapıldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan 2 günlük çalışma sonucunda ele geçirilen bombaların 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait el bombaları olduğu anlaşıldı. 831 adet el bombasından 346 adedinin içi boş Osmanlı fitilli el bombası, 310 adedinin dolu Osmanlı fitilli el bombası, 105 adedinin dolu Alman modeli 24 el bombası, 65 adedinin boş Osmanlı el bombası, 5 adedinin dolu Osmanlı el bombası ve 265 adedinin ise ateşleyici fitil olduğu belirlendi.
Bulunan bombaların imhası için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği faaliyet gösterecek.