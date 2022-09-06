GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 13:30

Balıkesir'de damada Çin işkencesi

Balıkesir Burhaniye ilçesinde, dünya evine giren damada arkadaşları tarafından saatlerce eziyet çektirildi. Yörede sağdıç kavuşturma olarak adlandırılan gelenek gereğince damada altın takan ve cebine para koyan arkadaşları zorla çikolata yedirirken başına çiçeklerden taç taktı, etek giydirdi, başına eşarp bağladı ve yüzüne tencere karası sürdü.

GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 13:30
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Balıkesir’de damada Çin işkencesi


İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca köyünde Aysel Kaçar ile dünya evine giren Hasan Yılmaz, sağdıç kavuşturma geleneği yüzünden arkadaşlarının eziyetine karşı karşıya geldi. Damadın kafasına çiçekten taç takan arkadaşları, bir yanda da etek giydirdi ve başına yemeni bağladı. Bununla da yetinmeyen gençler damadın yüzüne tencere karası sürdü. Bir taraftan bunlar yapılırken, damadı kaçırma girişimleri de yaşandı. Yakınları damadı sıkı sıkı tutarken, gençlerin kaçırma girişimleri de başarıya ulaşmadı. Damada yapılan geleneksel eziyet bir saat sürdü. Sağdıç kavuşturma etkinliğinin ardından gelin alma yapıldı ve oyunlar oynandı.



Geleneğin yaşatıldığını anlatan Abdurrahman Taşköprü, “ Bu gün bir düğünü daha bitirdik. Damadımızı bir güzel boyadık. Geleneklerimiz ve adetimiz icabı damadı sağdıçlara vermedik. Bekçiliğini yaptık” dedi. Ali Atıcı da,” Arkadaşları damadın yüzünü boyadı. Ondan sonra etek giydirdiler. Kafasına eşarp taktılar. Geleneğimiz bu gün de devam etti. şuandan itibaren da gelin alma merasimine gideceğiz. Geleneklerimizi yaşatıyoruz” dedi. Dutluca Muhtarı Hüsnü Kaya ise,” Köyümüzde sağdıç kavuşturma geleneği devam ediyor. Damadın akrabaları damadı tutar. Sağdıçları da bunun ayakkabısını bir eşyasını almaya çalışır. Bu senelerden beri devam etmekte olan gelenektir. Bazen suyu çıksa da bu devam etmekte. Böyle sürüp gidiyor” dedi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Hatay’da yabancı uyruklu kadınları çalıştıran çeteye fuhuş operasyonu
Hatay’da yabancı uyruklu kadınları çalıştıran çeteye fuhuş operasyonu
Şanlıurfa'da kaza yapan otobüsü tamir etmeye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı
Şanlıurfa'da kaza yapan otobüsü tamir etmeye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı
Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi başvuruları başladı!
Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi başvuruları başladı!
Tarkan konseri için Kordon'a bakan evlere tek gecelik fahiş kira!
Tarkan konseri için Kordon'a bakan evlere tek gecelik fahiş kira!
Ece Ronay'ın açtığı davada mahkeme katılmayan Mehmet Ali Erbil hakkında şok eden karar!
Ece Ronay'ın açtığı davada mahkeme katılmayan Mehmet Ali Erbil hakkında şok eden karar!
Sınırda ilginç tatlı dağıtımı
Sınırda ilginç tatlı dağıtımı
Son Haberler
E-Devlet işsizlik maaşı sorgulaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı sorgulama işlemleri
E-Devlet işsizlik maaşı sorgulaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı...
Pentagon'un Asker Konuşlandırma Kararına İran'dan Yanıt; Gemilerinizi Batırırız
Pentagon'un Asker Konuşlandırma Kararına İran'dan Yanıt; Gemilerinizi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek’te müftülere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek’te müftülere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bosna Hersek ile 2022 sonunda 1 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bosna Hersek ile 2022 sonunda 1 milyar dolar...
Hatay’da yabancı uyruklu kadınları çalıştıran çeteye fuhuş operasyonu
Hatay’da yabancı uyruklu kadınları çalıştıran çeteye fuhuş...
Bakan Nebati: 'KOBİ’ler için yeni bir hazine destekli kefalet paketi hazırlıyoruz'
Bakan Nebati: 'KOBİ’ler için yeni bir hazine destekli kefalet paketi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek'le yeni ticaret hedefini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek'le yeni ticaret hedefini açıkladı
Truss’tan Başbakan olarak ilk açıklama: 'Şimdi sorunları çözmenin zamanı'
Truss’tan Başbakan olarak ilk açıklama: 'Şimdi sorunları çözmenin...
Irak’ta Yeşil Bölge’de çıkan olaylarda ölenler için 'şehit' kararı
Irak’ta Yeşil Bölge’de çıkan olaylarda ölenler için 'şehit'...
Kahramanmaraş’ta fabrika yangını
Kahramanmaraş’ta fabrika yangını
Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığında 2053 çalışmaları başladı
Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığında 2053 çalışmaları başladı
Servis aracı devrilen tıra çarptı: 5 yaralı
Servis aracı devrilen tıra çarptı: 5 yaralı
Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları artıyor
Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları artıyor
Alman havayolu şirketi Lufthansa'da grevler iptal edildi
Alman havayolu şirketi Lufthansa'da grevler iptal edildi
Şanlıurfa'da kaza yapan otobüsü tamir etmeye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı
Şanlıurfa'da kaza yapan otobüsü tamir etmeye gittiğinde hayatının...