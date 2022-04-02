YAŞAM
02 Nisan 2022 - 23:00

Balıkesir'de korkunç cinayet! 2 ölü 2 yaralı

Balıkesir'de yaşayan feci olayda uyuşturucu kullandığı iddia edilen Fatih A. aile bireylerine tüfekle ateş açtı.Olayda anne ve 3 yaşındaki oğlunun öldüğü, yaralı baba-kızın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

YAŞAM
02 Nisan 2022 - 23:00
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Balıkesir'de korkunç cinayet! 2 ölü 2 yaralı
Balıkesir Susurluk ilçesine bağlı kırsal Söve Mahallesi'nde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre  Bilge A. ve 3 yaşındaki oğlu Muhammet A'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.




ANNE VE OĞLU ÖLÜ BULUNDU



İhbar üzerine belirtilen adrese intikal eden jandarma ile 112 Acil Servis ekipleri, anne ve oğlunu yerde hareketsiz, baba Fatih A. ile kızları 10 yaşındaki  Elçin A'yı yaralı buldu.
Sağlık ekipleri, Bilge A. ve oğlunun tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirlerken,anne ve oğlunun cansız bedenleri, Susurluk Devlet Hastanesi morguna otopsi için gönderildi.
BABA VE KIZI HASTANEYE KALDIRILDI
Hafif yaralanan Fatih A. ve kızı ise aynı hastaneye kaldırılırken,hastaneye gelen ailenin yakınları, durumları hakkında bilgi almaya çalıştı.Edinilen bilgilerde uyuşturucu kullandığı iddia edilen Fatih A'nın aile bireylerine tüfekle ateş açtığı, ardından intihara teşebbüs ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.Jandarma tarafından olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sürüyor.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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