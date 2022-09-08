GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 03:55

Balıkesir'de narkotik köpeği destekli uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı!

Balıkesir ilinde narkotik köpeği destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 kilo 297 gram esrar maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 03:55
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Balıkesir'de narkotik köpeği destekli uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı!


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde üretimi, satışı ve kullanımına yönelik düzenlenen çalışmalar kapsamında 1 araçta, içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramalarda ve belirlenen ikametlere düzenlenen baskınlar sonucunda 2 kilo 297 gram esrar, 1 adet sentetik ecza hap, 2 adet av tüfeği, 1 adet av tüfeği fişeği ele geçirilirken, konuyla ilişiği bulunan 3 şahıs hakkında uyuşturucu ya da uyarıcı madde satın almak suçlarından 1 şahsa da uyuşturucu madde imal etmek suçundan adli işlem yapıldı. 

Balıkesir narkotik



EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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