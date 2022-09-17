Balıkesir'de orman yangını kontrol altında

Yangınla ilgili açıklamada bulunan Vali Hasan Şıldak, "Kepsut ilçemizdeki orman yangınına tüm hızıyla 300 personel, 19 arazöz, 13 helikopter ve 2 uçak ile ekiplerimiz tarafından yapılan etkili müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınmıştır. Yangına müdahale hızı ve takviye unsurların intikal süresi çok iyi seviyede gerçekleşmiştir. Kepsut ilçemize geçmiş olsun diyor, güçlü bir koordinasyon içinde özveriyle çalışan bütün ekiplerimize, orman, itfaiye ve jandarma birimlerimize teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.