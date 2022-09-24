Balıkesir’de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı













Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Kurtuluş Caddesinde bir iş yerinde G.G. henüz kimliği belli olmayan bir kişinin saldırısına uğradı. Ayaklarından yaralanan G.G. olayın ihbar edilmesinden sonra 112 sağlık personelleri tarafından hastaneye yollandı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlık asayiş ve olay mahali inceleme ekipleri bölgeyi güvenlik kordonuna alarak tahkikat başlattı. G.G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.