Balıkesir'deki 4.7 şiddetindeki depremi İstanbul da hissetti!

Balıkesir Ayvacık'ta Dursunbey merkezi olan bir deprem meydana geldi. Saat 22.31'de kaydedilen depremin şiddeti ise 4.7 olarak ölçüldü.
Depremin hemen ardında son depremler listesini yayınlayan Kandilli Rasathanesi, açıklamasında depremin 22.31'de gerçekleştiği ve merkez üssü Dursunbey olan depremin şiddetinin 4,8 olduğu belirtti.
Yerin yaklaşık olarak 11 kilometre altında meydana gelen depremin İstanbul ve Bursa'nın yanı sıra Balıkesir'e yakın olan çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.
Depremin hemen ardından yapılan açıklamalarda ise 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası yerleşim yerlerinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bölgede AFAD ve Jandarma Ekiplerinin detaylı olarak bir tarama yaptıkları bildirildi.
Depremin hemen ardında son depremler listesini yayınlayan Kandilli Rasathanesi, açıklamasında depremin 22.31'de gerçekleştiği ve merkez üssü Dursunbey olan depremin şiddetinin 4,8 olduğu belirtti.
Yerin yaklaşık olarak 11 kilometre altında meydana gelen depremin İstanbul ve Bursa'nın yanı sıra Balıkesir'e yakın olan çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.
Depremin hemen ardından yapılan açıklamalarda ise 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası yerleşim yerlerinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bölgede AFAD ve Jandarma Ekiplerinin detaylı olarak bir tarama yaptıkları bildirildi.