YAŞAM
15 Temmuz 2022 - 13:32

Balıkesir'in posta kodu nedir? Balıkesir'in ilçelerinin posta kodu numaraları

Birçok alanda kullanılan posta kodları, il ve ilçelere göre farklılık göstermektedir. Vatandaşlar Balıkesir’in posta kodunun kaç olduğunu araştırmaktadır. İşte Balıkesir’in ve ilçelerinin posta kodları…

YAŞAM
15 Temmuz 2022 - 13:32
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Balıkesir’in posta kodu nedir? Balıkesir’in ilçelerinin posta kodu numaraları


Posta kodları, il ve ilçelere göre değişiklik gösteren ve genellikle 5 haneli olan numaralardır. Posta kodu, bir adrese kargo ve mektup gönderirken ya da internette bazı işlemler yapılırken kullanılır. Her ilin farklı bir Posta Kodu olduğu gibi her ilçenin de farklı bir kodu bulunur.

Balıkesir posta kodu

Balıkesir’de yaşayan vatandaşlar bulundukları ilin ve ilçelerinin posta kodlarını merak etmektedir. Buna göre internette sık sık Balıkesir’in posta kodu kaçtır? Sorusuna yanıt aranmaktadır.



Dünya Posta Birliği’ne bağlı bulunan 190 ülkenin 117’sinde posta kodu bulunur. İrlanda ve Gana ulusal posta kondu kullanmayan ülkelerdendir.

Balıkesir'in posta kodu 10000’dir. 5 haneli olan posta kodları il ve ilçelere göre farklılık gösterir.

Posta kodu

Balıkesir’in ilçelerinin posta kodları

Altıeylül’ün posta kodu: 10100

Ayvalık’ın posta kodu: 10405

Balya’nın posta kodu: 10840

Bandırma’nın posta kodu: 10245

Bigadiç’in posta kodu: 10440

Burhaniye’nin posta kodu: 10700

Dursunbey’in posta kodu: 10800

Edremit’in posta kodu: 10390

Erdek’in posta kodu: 10500

Gömeç’in posta kodu: 10715

Gönen’in posta kodu: 10900

Havran’ın posta kodu: 10565

İvrindi’nin posta kodu: 10785

Karesi’nin posta kodu: 10085

Kepsut’un posta kodu: 10660

Manyas’ın posta kodu: 10480

Marmara’nın posta kodu: 10940

Savaştepe’nin posta kodu: 10580

Sındırgı’nın posta kodu: 10330

Susurluk’un posta kodu: 10610

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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