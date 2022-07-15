Balıkesir’in posta kodu nedir? Balıkesir’in ilçelerinin posta kodu numaraları

Posta kodları, il ve ilçelere göre değişiklik gösteren ve genellikle 5 haneli olan numaralardır. Posta kodu, bir adrese kargo ve mektup gönderirken ya da internette bazı işlemler yapılırken kullanılır. Her ilin farklı bir Posta Kodu olduğu gibi her ilçenin de farklı bir kodu bulunur.
Balıkesir posta koduBalıkesir’de yaşayan vatandaşlar bulundukları ilin ve ilçelerinin posta kodlarını merak etmektedir. Buna göre internette sık sık Balıkesir’in posta kodu kaçtır? Sorusuna yanıt aranmaktadır.
Dünya Posta Birliği’ne bağlı bulunan 190 ülkenin 117’sinde posta kodu bulunur. İrlanda ve Gana ulusal posta kondu kullanmayan ülkelerdendir. Balıkesir'in posta kodu 10000’dir. 5 haneli olan posta kodları il ve ilçelere göre farklılık gösterir.