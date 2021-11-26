Balina kusmuğundan yapılan misk-i amber'in fiyatı dudak uçuklatıyor!













Çağlar boyu en beğenilen ve en çok tercih edilen kokulardan biri olan misk-i amber, pahalı olduğu için genellikle gramla satılıyor. Amber ve misk karışımından elde edilen esansın kilosu bazen 16 bin lirayı bile buluyor. Kalbe ferah bir duygu veren ve insan sağlığına birçok faydası olduğu bilinen kokunun üretimi ise duyanlarda şaşkınlık yarattı.Balinaların sindirim sisteminde olan katı ve mumlu bir madde olan amber maddesi denizciler tarafından okyanuslardan toplanıyor. Rengi siyah ve gri olabilen bu maddenin yapılan bir çok araştırma sonuçlarında kas gevşetici, hazmı kolaylaştırıcı ve kalbi daha da kuvvetlendiren özelliklere sahip olduğu belirtiliyor.Misk ise, misk geyiklerinin göğüslerinden elde edilirken herkesin hayran olduğu 'Misk-i amber' esansı, iki maddenin farklı miktarlarda alınarak karıştırılması sonrası elde ediliyor.Bursa'da tarihi hanlar bölgesinde bulunan dükkanında ıtriyat malzemeleri satan Tuğba Akgün isimli bir esnaf, misk ve amber karışımının çağlar boyunca en çok beğenilen koku olduğunu söylerken bu esansın sağlığa da çok faydası olduğunu belirterek misk-i amberin 3 gramlık şişesini genellikle 50 liradan sattıklarını anlattı.Misk-i amberin, histeri ve boğmaca gibi bazı çocuk hastalıklarının tedavilerinde de kullanıldığını belirten Tuğba Akgün, esansın balinaların kusmuğunun içindeki yağdan çıkarıldığını ve yurt dışından ithal edildiği içinde üretimindeki sürecin pahalı olduğunu söyledi.