Yemek Tarifleri
17 Kasım 2022 - 14:16

Balkabağı tatlısının tam zamanı!

Ekim ayı ortalarından başlayıp bir süre tezgahlarda kalan balkabağı ile ilgili bir çok tarif bulunuyor. Hatta balkabaklı kahve bile bulmanız mümkün. Mükemmel balkabağı tatlısı yapabilmeniz için detaylar haberin devamında..

Yemek Tarifleri
17 Kasım 2022 - 14:16
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Balkabağı tatlısının tam zamanı!
Lif lif ayrılan, ağızda dağılan, şekere çok boğmayan kabak tatlısı yapmak sandığınız kadar da zor değil. Bu tarife göre yaptığınızda işiniz çok kolay. İşte üzerinde gezdirdiğiniz tahin ve cevizi ile ağızları sulandıran balkabağı tatlısı..

balkabağı tatlısı tarifiBalkabağı tatlısı için malzemeler;

1,5 kg aynı boyda dilimlenmiş temizlenmiş balkabağı, 750 gr. şeker, 1 adet karanfil, 1 adet çubuk tarçın

Balkabağı tatlısı hazırlanışı;

1) Balkabağını güzelce temizleyin, eşit parçalar olacak şekilde dilimleyin. Dış kısımlarında kabuğunun yeşilliği kalmamasına özen gösterin.

2) Fırına da girebilen bir tavanın tabanına şekerin yarısını dökün ve kabakların dış kısımları(kabuk kısımları) tavaya gelecek şekilde yerleştirin.Üzerine geri kalan şekeri ilave edin.

3)Karanfil ve tarçını da üzerine ekleyip, tavanının boyutundan biraz fazla kestiğiniz yağlı kağıdı ıslatın buruşturun ve tavanın üzerine yerleştirin. 2 saat kadar bekletin.

4)2 saatin sonunda balkabağı suyunu salmış olacak. Tavayı tencereye alın düşük ısıda 40 dk. pişirin. 40 dk. sonunda şerbeti oluşmuş olacak. 

5)Tavanın tabanından dikkatlice kaşık yardımıyla alıp balkabaklarının üzerinden gezdirin her yeri şerbetle buluşmuş olmalı.

6)120 derece önceden ısıtılmış fırında tavanın kapağı açık şekilde fırında 45 dk. kadar pişirin. 

7)Fırından aldığınız tavanın dibindeki şerbeti yine balkabaklarının üzerinde gezdirin ve oda sıcaklığına gelene kadar bekleyin.

8)Oda sıcaklığına gelen tatlınızı tahin ve ceviz parçaları ile servis edin.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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