Balkan Ninnisi Güldaniye Hala kimdir? Selviye İnci kimdir, kaç yaşında? Selviye İnci rol aldığı yapımlar

Balkan Ninnisi’ne yeni oyuncu katıldı





Dizide yeni dönem başlıyor





Selviye İnci kimdir?

Pek çok tarihi diziyle reyting rekorları kıran TRT 1 kanalı bu kez de Balkan Türklerinin yaşamlarını ekrana getiriyor. Uzun süredir yurt dışında çekimleri devam eden Balkan Ninnisi yayınlanması ile birlikte büyük beğeni topladı. Dizinin oyuncu kadrosu da dikkat çekerken geçtiğimiz günlerde kadroya yeni bir oyuncu dahil oldu. YouTube'da şivesi ile çektiği videolar sayesinde ünlü olan Selviye İnci Balkan Ninnisi dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. İşte Selviye ince hakkında merak edilenler…Sosyal medyada fenomen Rumelili Selviye İnci TRT 1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Hem Instagram hem de YouTube kanalında yaptığı canlandırmalar ile sosyal medya fenomeni olan Telviye İnci konuşmasıyla dikkat çekiyor. Hem Balkan halkı tarafından hem de Türkler tarafından azlasıyla sevilen Selviye İnci'nin binlerce falı bulunmaktadır. Yaptığı canlandırmalar ve Balkan şivesiyle konuşan Selviye İnci şimdilerde ise TRT'nin sevilen yapımı Balkan Ninnisi dizisi ile ekrana geliyor. Şimdiye kadar birçok yapımdan teklif alan yetenekli oyuncu Balkan Ninnisi dizisinde Güldaniye Hala rolüyle ekrana geliyor.Sosyal medya fenomeni Selviye İnci, Rumelili olması ile dikkat çekiyor. Taklit ve canlandırmalar ile kendisine tüm Türkiye'ye sevdiren yetenekli oyuncu Selviye İnci ciddi bir hayran kitlesine sahiptir. Balkan ninnisi oyuncu kadrosuna katılması ile tüm gözleri üzerine çeken İnci, dizide Güldaniye hala karakterine hayat verecek. Sivri dili ile çekilmez olan Güldaniye hala dizide Ertan'a kök söktürürecek. Makedonları asla sevmeyen ve anlaşamayan Güldaniye, Ertan'ın Makedona aşık olduğunu öğrenince ortalık karışacak. Diziye Güldane halanın dahil olması ile iki aşığın aşklarıda imkansız hale gelecek.1955'te Türkiye'ye göç eden İnci ailesi aslen Kosovalı’dır. 1983 doğumlu olan Selviye İnce İstanbul’da doğdu. Instagram hesabında 1 milyona yakın takipçisi bulunan Selviye İnci'nin kullanıcı adı@selviye_inci/’dir. Baygem Radyo’da bir süre Balkanika Abla bir program yapalım ince daha sonra Rumeli Sofrası adlı programla da Balkan yemek kültürünü tanıttı.