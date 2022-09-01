Dizi
01 Eylül 2022 - 16:59

Balkan Ninnisi Şefo kimdir? Yusuf Eker kimdir, kaç yaşında? Balkan Ninnisi yeni oyuncuları

TRT1 ekranlarının kısa süre de yoğun ilgi gören dizisi Balkan Ninnisi son dönemlerin en popüler yapımlarından oldu. Sevilen dizi Balkan Ninnisi dizisine yeni oyuncular dahil oldu. Balkan Ninnisi Şefo kimdir? Yusuf Eker kimdir? İşte detaylar...

Dizi
01 Eylül 2022 - 16:59
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Balkan Ninnisi Şefo kimdir? Yusuf Eker kimdir, kaç yaşında? Balkan Ninnisi yeni oyuncuları
Balkan Ninnisi dizisine Şefo karakteri ile dahil olan Yusuf Eker, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yoğun ilgi gören Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölümleri heyecanla beklenirken kadronun genişletilmesi üzerine Yusuf Eker merak konusu oldu. Yusuf Eker kimdir? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır

Balkan Ninnisi Şefo kimdir?

Balkan Ninnisi dizisinin sevilen karakteri Ayşen'e deli divane aşık olan Şefo, kafe işletmecisidir. Köfteci Süleyman'ın karşısında kafe işleten Şefo, temiz kalpli bir adam olup saf düşüncelere sahiptir. Ayşen'e aşık olan Şefo, bir an önce Ayşen ile evlenmek isteyip mutlu bir ailesi olmasını ister. Balkan Ninnisi Şefo karakterine hayat veren isim ise Yusuf Eker'dir.

Yusuf Eker kimdir?

Yusuf Eker kimdir?

1986 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelen Yusuf Eker, aslen Yozgat'lı olup eğitim hayatını başarılı olarak tamamlamaktadır. Üniversite zamanında 3 yıl Shakespeare tiyatrosu üzerine dersler alarak kariyerine başlangıç yapan Eker, hem ses sanatçısı olup hem de sinema oyuncusu olarak hayatına devam etmektedir. TRT1'in sevilen dizisi olan Payitaht Abdülhamid dizisinde Asaf Emre karakterine hayat veren Eker, şimdiler de ise Balkan Ninnisi dizinde yer almaktadır. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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