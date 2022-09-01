Balkan Ninnisi dizisine Şefo karakteri ile dahil olan Yusuf Eker, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yoğun ilgi gören Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölümleri heyecanla beklenirken kadronun genişletilmesi üzerine Yusuf Eker merak konusu oldu. Yusuf Eker kimdir? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır
Dizi
01 Eylül 2022 - 16:59
Balkan Ninnisi Şefo kimdir? Yusuf Eker kimdir, kaç yaşında? Balkan Ninnisi yeni oyuncuları
TRT1 ekranlarının kısa süre de yoğun ilgi gören dizisi Balkan Ninnisi son dönemlerin en popüler yapımlarından oldu. Sevilen dizi Balkan Ninnisi dizisine yeni oyuncular dahil oldu. Balkan Ninnisi Şefo kimdir? Yusuf Eker kimdir? İşte detaylar...
Dizi
01 Eylül 2022 - 16:59
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