Balkan Ninnisi Süleyman gerçek ismi nedir? Erdal Özyağcılar kimdir? Erdal Özyağcılar biyografisi

Erdal Özyağcılar kimdir?





Erdal Özyağcılar hangi ödülleri aldı?

Erdal Özyağcılar hangi yapımlarda yer aldı?

Oynadığı diziler ile sık sık gündeme gelen Erdal Özyağcılar’ın hayatı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizilerde gösterdiği muhteşem performans gözlerden kaçmazken usta oyuncunun hayatı hakkındaki detaylar da araştırılıyor. Peki, Erdal Özyağcılar kimdir? İşte Erdal Özyağcılar hakkında merak edilen tüm detaylar…1948 yılında Bursa İznik'te dünyaya gelen Erdal Özyağcılar, Şehir Tiyatrosu'nda emekli olmuştur. 1966 yılında ilk kez “Ölüm Tarlası” filmi ile kamera karşısına geçen Erdal Özyağcılar, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı, Yılanların Öcü gibi birçok filmde rol aldı. Şimdiye kadar pek çok yapımda yer alan Özyağcılar, Bizimkiler, Şehnaz Tango, Beşik Kertmesi, Elveda Rumeli, Yabancı Damat ve Karadağlar adlı dizilerde başrol oyuncusu olarak yer aldı.Yabancı Damat dizisinde Gaziantepli baklavacı Kahraman’ı canlandıran Erdal Özyağcılar, Elveda Rumeli dizisi ile de adından söz ettirdi. Elveda Rumeli dizisinde Tolgahan Sayışman, Berrak Tüzünataç, Filiz Ahmet, Şebnem Sönmez gibi oyuncularla bir araya gelen Erdal Özyağcılar, performansı ile oldukça beğenildi.2010 yılında Rus yazar Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler adlı romanından uyarlama olarak yapılan Karadağlar dizisinde eşi Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep ile birlikte dizide rol aldı. Dizide pek çok ünlü isim yer alırken Özyağcılar, İbrahim Çelikkol, Korel Cezayirli, Burak Sağyaşar, Ahmet Rıfat Şungar, Hatice Şendil ve Aliona Bozbey ile birlikte kamera karşısına geçti. Onunla birlikte Denizbank reklamlarında Beyazıt Öztürk ile bir araya gelen Erdal Özyağcılar, pek çok projede yer aldı. Denizbank reklam çekimleri mi Ömer Faruk sorak yaparken çekimlerde birçok ünlüye yer verildi. Erdal Özyağcılar, Beyazıt Öztürk, Eda Taşpınar, Deniz Akkaya ve Haydar Dümen gibi isimler 2009 yılında Maldivler'de yapılan Denizbank reklam filmlerinde yer aldı. Konservatuar öğrencisi olduğu sıralarda Tiyatro ve sinema sanatçısı olan Güzin Özyağcılar ile hayatını birleştiren Erdal Özyağcılar 1972 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin Emrah ve Zeynep adında iki çocuğu vardır.Sinema sektörüne giriş yaptıktan sonra bir çok ödül alan Erdal Özyağcılar'ın şimdiye kadar aldığı ödüller şu şekildedir: 1986 – 23. Antalya Film Şenliği, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Züğürt Ağa filmindeki Kekeş Salman rolüyle 2008 – 3.İsmail Dümbüllü Ödülleri, En İyi TV Oyuncusu (Elveda Rumeli) 2009 – 31.Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oskarları , En İyi Erkek Oyuncu (Elveda Rumeli)1999 – Maviydi Bisikletim : Dincer Sümer – İstanbul Şehir Tiyatrosu 1988 – Aç Sınıfın Laneti : Sam Shepard – İstanbul Şehir Tiyatrosu 1979 – Beş Para Etmez Oyun : Bertolt Brecht – İstanbul Şehir Tiyatrosu 1978 – Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören – İstanbul Şehir Tiyatrosu 1976 – Yolcu : Nazım Hikmet – İstanbul Şehir Tiyatrosu 1975 – Montserrat : Emmanuel Robles – İstanbul Şehir Tiyatrosu Filmleri :2013 – Sevdaluk (Ali İhsan) 2012 – İki Yaka Bir İsmail (İsmail) 2010 – Karadağlar 2007 – Elveda Rumeli (Sütçü Ramiz) 2004 – Altın Kafes 2004 – Yabancı Damat (Kahraman Baklavacıoğlu) 2003 – Esir Şehrin İnsanları 2002 – Güz Sancısı 2002 – Ah Yaşamak Var Ya 2002 – Abdülhamit Düşerken 2002 – Mihriban 2002 – Beşik Kertmesi (Aydede) 2000 – Karakolda Ayna Var 2000 – Delikanlı 1996 – Şehnaz Tango (Tango Muhsin) 1996 – Sevda Kondu1989 – Bizimkiler (Şükrü) 1988 – Yarın Cumartesi 1988 – Gömlek 1987 – Bir Kırık Bebek 1987 – Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç 1987 – On Kadın 1987 – Sis 1987 – Adem İle Havva 1986 – Beyoğlu'nun Arka Sokakları 1986 – Hastahane 1986 – Ya Ya Ya Şa Şa Şa 1985 – Züğürt Ağa (Kekeç Salman) 1985 – Yılanların Öcü (Hac'eli/Hacı Ali) 1985 – Aşık Oldum 1984 – Namuslu 1984 – Postacı 1984 – Şabaniye 1983 – Seni Seviyorum 1980 – Talihli Amele 1979 – Hayatım Roman – TRT Dizisi 1978 – Kibar Feyzo (Zülfo) 1978 – Sultan ("Çarli" Cevat) 1977 – Çöpçüler Kralı (Hacer'in (Ayşen Gruda) ağabeyi) 1977 – Seyahatname 1967 – Balatlı Arif 1966 – Ah Güzel İstanbul 1966 – Ölüm Tarlası