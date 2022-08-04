Dizi
04 Ağustos 2022 - 19:19

Balkan Ninnisi Süleyman gerçek ismi nedir? Erdal Özyağcılar kimdir? Erdal Özyağcılar biyografisi

Balkan Ninnisi dizisinde oynayan usta oyuncu Erdal Özyağcılar hakkında araştırmalar yapılıyor. Sergilediği performans ile izleyicilerin hayran kaldı Erdal Özyağcılar'ın kim olduğu, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Erdal Özyağcılar kimdir? İşte Erdal Özyağcılar hakkında merak edilen tüm detaylar...

Dizi
04 Ağustos 2022 - 19:19
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Balkan Ninnisi Süleyman gerçek ismi nedir? Erdal Özyağcılar kimdir? Erdal Özyağcılar biyografisi
Oynadığı diziler ile sık sık gündeme gelen Erdal Özyağcılar’ın hayatı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizilerde gösterdiği muhteşem performans gözlerden kaçmazken usta oyuncunun hayatı hakkındaki detaylar da araştırılıyor. Peki, Erdal Özyağcılar kimdir? İşte Erdal Özyağcılar hakkında merak edilen tüm detaylar…

Erdal Özyağcılar kimdir?

1948 yılında Bursa İznik'te dünyaya gelen Erdal Özyağcılar, Şehir Tiyatrosu'nda emekli olmuştur.

1966 yılında ilk kez “Ölüm Tarlası” filmi ile kamera karşısına geçen Erdal Özyağcılar, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı, Yılanların Öcü gibi birçok filmde rol aldı. Şimdiye kadar pek çok yapımda yer alan Özyağcılar, Bizimkiler, Şehnaz Tango, Beşik Kertmesi, Elveda Rumeli, Yabancı Damat ve Karadağlar adlı dizilerde başrol oyuncusu olarak yer aldı.Yabancı Damat dizisinde Gaziantepli baklavacı Kahraman’ı canlandıran Erdal Özyağcılar, Elveda Rumeli dizisi ile de adından söz ettirdi. Elveda Rumeli dizisinde Tolgahan Sayışman, Berrak Tüzünataç, Filiz Ahmet, Şebnem Sönmez gibi oyuncularla bir araya gelen Erdal Özyağcılar, performansı ile oldukça beğenildi.

Erdal Özyağcılar kimdir

2010 yılında Rus yazar Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler adlı romanından uyarlama olarak yapılan Karadağlar dizisinde eşi Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep ile birlikte dizide rol aldı. Dizide pek çok ünlü isim yer alırken Özyağcılar, İbrahim Çelikkol, Korel Cezayirli, Burak Sağyaşar, Ahmet Rıfat Şungar, Hatice Şendil ve Aliona Bozbey ile birlikte kamera karşısına geçti.

Onunla birlikte Denizbank reklamlarında Beyazıt Öztürk ile bir araya gelen Erdal Özyağcılar, pek çok projede yer aldı. Denizbank reklam çekimleri mi Ömer Faruk sorak yaparken çekimlerde birçok ünlüye yer verildi. Erdal Özyağcılar, Beyazıt Öztürk, Eda Taşpınar, Deniz Akkaya ve Haydar Dümen gibi isimler 2009 yılında Maldivler'de yapılan Denizbank reklam filmlerinde yer aldı.

Konservatuar öğrencisi olduğu sıralarda Tiyatro ve sinema sanatçısı olan Güzin Özyağcılar ile hayatını birleştiren Erdal Özyağcılar 1972 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin Emrah ve Zeynep adında iki çocuğu vardır.

Erdal Özyağcılar neredi

Erdal Özyağcılar hangi ödülleri aldı?

 Sinema sektörüne giriş yaptıktan sonra bir çok ödül alan Erdal Özyağcılar'ın şimdiye kadar aldığı ödüller şu şekildedir:

1986 – 23. Antalya Film Şenliği, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Züğürt Ağa filmindeki Kekeş Salman rolüyle

2008 – 3.İsmail Dümbüllü Ödülleri, En İyi TV Oyuncusu (Elveda Rumeli)

2009 – 31.Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oskarları , En İyi Erkek Oyuncu (Elveda Rumeli)

Erdal Özyağcılar hangi yapımlarda yer aldı?

1999 – Maviydi Bisikletim : Dincer Sümer – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1988 – Aç Sınıfın Laneti : Sam Shepard – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1979 – Beş Para Etmez Oyun : Bertolt Brecht – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1978 – Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1976 – Yolcu : Nazım Hikmet – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1975 – Montserrat : Emmanuel Robles – İstanbul Şehir Tiyatrosu

Filmleri :

2013 – Sevdaluk (Ali İhsan)

2012 – İki Yaka Bir İsmail (İsmail)

2010 – Karadağlar

2007 – Elveda Rumeli (Sütçü Ramiz)

2004 – Altın Kafes

2004 – Yabancı Damat (Kahraman Baklavacıoğlu)

2003 – Esir Şehrin İnsanları

2002 – Güz Sancısı

2002 – Ah Yaşamak Var Ya

2002 – Abdülhamit Düşerken

2002 – Mihriban

2002 – Beşik Kertmesi (Aydede)

2000 – Karakolda Ayna Var

2000 – Delikanlı

1996 – Şehnaz Tango (Tango Muhsin)

1996 – Sevda Kondu

Erdal Özyağcılar Dizileri

1989 – Bizimkiler (Şükrü)

1988 – Yarın Cumartesi

1988 – Gömlek

1987 – Bir Kırık Bebek

1987 – Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç

1987 – On Kadın

1987 – Sis

1987 – Adem İle Havva

1986 – Beyoğlu'nun Arka Sokakları

1986 – Hastahane

1986 – Ya Ya Ya Şa Şa Şa

1985 – Züğürt Ağa (Kekeç Salman)

1985 – Yılanların Öcü (Hac'eli/Hacı Ali)

1985 – Aşık Oldum

1984 – Namuslu

1984 – Postacı

1984 – Şabaniye

1983 – Seni Seviyorum

1980 – Talihli Amele

1979 – Hayatım Roman – TRT Dizisi

1978 – Kibar Feyzo (Zülfo)

1978 – Sultan ("Çarli" Cevat)

1977 – Çöpçüler Kralı (Hacer'in (Ayşen Gruda) ağabeyi)

1977 – Seyahatname

1967 – Balatlı Arif

1966 – Ah Güzel İstanbul

1966 – Ölüm Tarlası

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
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