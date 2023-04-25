Balkanlar'da yeni gerilim kapıda













Kosova'nın kuzeyinde Sırp vatandaşın çoğunluk olduğu Mitroviça, Zubin Potok, Leposaviç ve Zveçan bölgelerinde olağanüstü bir yerel seçim yapıldı. Dört bölgede toplam 11 aday belediye başkanı, Zveçan ve leposaviç'te ise 60 aday belediye meclis üyesi olmak için yarıştı.Ancak Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp listesi seçimlere katılmama kararı alırken, Kosovalı sırplara da seçimi boykot çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından bölgedeki 45 bin 95 seçmenin yalnızca bin 567'si oy kullandı. Seçime katılım oranı yüzde 3,47 gibi düşük bir oranda kaldı. Çoğunluk olarak Sırpların yaşadığı dört bölgede de yerel seçimlerde Arnavut siyasi partileri galip geldi. Kuzey Mitrovica ve Leposaviç belediyelerini Başbakan Albin Kurti'nin lideri olduğu Kendin Karar Al hareketi, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerini ise Kosova Demokratik Partisi aldı.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise yapılan seçimi "kosovalı sırpların barışçıl siyasi ayaklanması" olarak nitelendirdi. Vucic, "biz diyalog konusunda iyi değiliz, aksine karşımıza sadece diğer tarafın lehine olan belge koyuluyor." açıklaması yaptı.Kosova, 2008 yılında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiş ve 117 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınmıştı. Fakat BM’ye üye olamaması ve ülkenin kuzey kısmında süren etnik gerilimler nedeni ile Avrupa'nın donmuş ihtilaf bölgelerinden biri olarak tanımlanıyor. Sırbistan ise Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.