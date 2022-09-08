YAŞAM
08 Eylül 2022 - 14:11

Balkondan marketin içine düştü, görenlerin yürekleri ağızlarına geldi

Antalya'da otizm hastası gencin konakladığı pansiyonun birinci katından marketin tentesinden içeri düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar yardım için seferber olurken, gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAŞAM
08 Eylül 2022 - 14:11
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Balkondan marketin içine düştü, görenlerin yürekleri ağızlarına geldi


Olay, dün gece yarısı Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Bir genç, Esen Peksoy ve çocuklarının işlettiği marketin içine düştü. Ne olduğunu anlamayan aile hemen gencin yardımına koşarken, diğer yandan 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan otizmli gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gencin Antalya'ya ailesiyle Erzurum'dan tatile geldiği ve konakladığı pansiyonun birinci katında mandalı almak isterken düştüğü öğrenildi.

Gencin babası, "Oğlum sırtının üzerine düşmüş. Otizm rahatsızlığı vardı. Şanslıyız, daha kötüsü de olabilirdi" dedi. Market sahibi Esin Peksoy ise olayda üzücü bir durum yaşanmamasına sevindiklerini kaydetti.



"Şok oldum"

Marketten ayrıldıktan sonra telefonunun çaldığını ifade eden Esin Peksoy, “Çatıdan biri düştü diye aradılar. Videoyu attılar, görüntüyü izleyince şok oldum. Dua ettim, gence bir şey olmamış, Allah korumuş. Ben çıkmışım marketten, olay gerçekleşmiş. Neyse ki olumsuz bir şey değil ancak keşke bu da olmasaydı. Çatımız tamir edilir, önemli olan cana bir şey olmasın” şeklinde konuştu.

Öte yandan, gencin düştüğü anlar ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere gencin çatıdan sarkarak marketin içine düştüğü ve vatandaşların yardımına koştuğu anlar yansıdı.

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