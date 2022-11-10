Balotelli yine rahat durmadı! İtalyan forvet taraftarlara orta parmak çekti ve cinsel organını gösterdi







BASEL TARAFTARI ÇILGINA DÖNDÜ







Basel ile Sion, İsviçre Süper Ligi'nin 15. Hafta karşılaşmasında mücadele verdi. Mücadele golsüz beraberlikle sona erdi, ancak Mario Balotelli'nin hamleleri maça damgasını vurdu. Eylemleri nedeniyle kadro dışı bırakılan ve İsviçre Futbol Federasyonu'na savaş ilan eden İtalyan yıldız, gönderi paylaştı.Sion formasını terleten İtalyan oyuncu, sakatlık yaşadı ve Basel taraftarları tarafından yuhalandı. Buna çok sinirlenen Balotelli, orta parmağını seyircilere doğrulttu. Maçtan sonra Balotelli, bu kez saha kenarında Basel tribünlerine özel yerlerini gösterdi. Bu hareket taraftarları çılgına çevirdi ve İtalyan forvetin kulübü onu kadrodan çıkardı.