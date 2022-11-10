SPOR
10 Kasım 2022 - 09:46

Balotelli yine rahat durmadı! İtalyan forvet taraftarlara orta parmak çekti ve cinsel organını gösterdi

İsviçre Süper Ligi'nde Basel ve Sion karşılaşmasında gol sesi çıkmadı. Maçta sakatlanan ve Sion formasını terleten Balotelli, Basel tribünündeki ıslıklardan sonra taraftarlara orta parmağını gösterdi. Bunla kalmayan İtalyan oyuncu, oyundan çıkarken cinsel organını tribünlere doğrulttu. Eylemlerinin ardından kadro dışı kalan Balotelli, "Bütün dünya bu ligin ne kadar utanç verici olduğunu görmeli" dedi. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz…

SPOR
10 Kasım 2022 - 09:46
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Balotelli yine rahat durmadı! İtalyan forvet taraftarlara orta parmak çekti ve cinsel organını gösterdi


Basel ile Sion, İsviçre Süper Ligi'nin 15. Hafta karşılaşmasında mücadele verdi. Mücadele golsüz beraberlikle sona erdi, ancak Mario Balotelli'nin hamleleri maça damgasını vurdu. Eylemleri nedeniyle kadro dışı bırakılan ve İsviçre Futbol Federasyonu'na savaş ilan eden İtalyan yıldız, gönderi paylaştı.

balotelli

BASEL TARAFTARI ÇILGINA DÖNDÜ



Sion formasını terleten İtalyan oyuncu, sakatlık yaşadı ve Basel taraftarları tarafından yuhalandı. Buna çok sinirlenen Balotelli, orta parmağını seyircilere doğrulttu. Maçtan sonra Balotelli, bu kez saha kenarında Basel tribünlerine özel yerlerini gösterdi. Bu hareket taraftarları çılgına çevirdi ve İtalyan forvetin kulübü onu kadrodan çıkardı.

balotelli

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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