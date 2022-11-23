Bana kredi çıkmaz demeyin! Denizbank emeklilere 90 gün geri ödemesiz yüksek tutarda kredi verecek

Devlet bankaları ve özel bankalar arasındaki müşteri kazanma yarışı devam ediyor. İlk olarak promosyon tutarlarıyla müşterilerini kaybetmek istemeyen ve yeni müşteriler kazanmak isteyen bankalar, sonrasında da kredi kampanyaları düzenledi. Banka müşterilerine özel farklı tarzlarda ayrıcalıklar tanımlanırken vatandaşlar kredi kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyor. Bu kapsamda müşterilerine düşük faizli ve 3 ay geri ödemesiz kredi tanımlayan Denizbank, kampanyasının detaylarını açıkladı.
3 ay ödemesiz düşük faizli kredi verecek
Paraya ihtiyacı olan kişiler bankaların kapısını çalıyor. İnternet sitesi üzerinden kampanyalarını yayımlayan bankalar ise vatandaşların nakit sorununa çözüm üretiyor. Bu bankalardan biri de Denizbank oluyor. Denizbank tarafından yapılan duyuru ile düşük faizli kredi verileceği açıklandı. Emekli vatandaşlar için kaçırılmaz bir fırsat haline gelen kredi için üst sınır 100 bin TL olarak belirlendi ve bu kredinin ilk 3 ayında da cebinizden herhangi bir ücret çıkmayacak. Emekliler için duyurulan bu kampanya sayesinde emeklilerin yüksek tutarlarda kredi çekmelerine onay çıkıyor. Emekli maaşını Denizbank’tan alan müşterilere özel kredi fırsatı ile 100 bin TL’ye kadar kredi çekebilecek ve düşük faizli kredinin ilk 3 ayı için de ödeme yapmayacaksınız. Bu kredi 12 ve 24 ay vade imkanlarıyla veriliyor. Krediye başvuru yapmak için ise banka şubelerine uğramanıza bile gerek yok. 24 ay vadeli 100 bin TL kredi kullanmak isteyen emekli Denizbank müşterileri, başvurularını SMS ile iletebilecekler. Telefonunun kısa mesaj bölümü üzerinden T.C. kimlik numaralarını yazıp boşluk bırakıp doğum tarihini ay, yıl ve gün şeklinde yazarak 3280’e SMS göndermeleri yeterli olacak. Denizbank’ın ihtiyaç kredilerine ilişkin daha detaylı bilgiyi öğrenmek, aylık taksit ve kredi kullandırım şartlarını incelemek için resmi internet sitesine göz atabilirsiniz.