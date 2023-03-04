Bana kredi çıkmıyor diyenlere büyük kıyak! Bu bankaya başvuran 100.000 TL'yi koşulsuz alıyor

Yapı kredi Bankası, birçok vatandaşı nakde muhtaç bırakan ekonomik zorluk ve felaketler karşısında, daha önce kredi talebi reddedilenler için 100.000 TL'ye kadar bireysel kredi sunacağını duyurdu. Bu kredi, müşterilerin geri ödemelerini kolaylaştırmak için uygun faiz oranlarıyla sunuluyor. Başvurular, şubelerden veya cep telefonundan kolayca yapılabilir.
Yapı Kredi İhtiyaç Kredisine Nasıl Başvurulur?
Yapı Kredi Bankası aracılığıyla uygun faiz oranlarıyla kredi başvurusunda bulunmak isteyenler için başvuru süreci T.C. Kimlik işlemleri üzerinden tamamlanabiliyor. Bu sayede müşteriler onay aldıkları kredi tutarını öğrenebilir ve ödemelerini alabilir. Nakit ihtiyaç başvurularında 24 ay geçerli vade ile 100.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapılabiliyor. Almak istediğiniz kredi tutarına mobil uygulama üzerinden başvurmak da mümkün.
Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi Başvuru Sonucunu SMS ile Alın
Yapı Kredi bireysel kredisine SMS ile başvurmak isteyenlerin 4411'e "BİREY, TC KİMLİK NO, AYLIK GELİR, DOĞUM TARİHİ" bilgilerini içeren bir mesaj göndermeleri yeterli. Bu bilgiler gönderildikten sonra müşterilere yanıt verilecek. Yanıtın olumlu olması durumunda Yapı Kredi mobil veya internet bankacılığı üzerinden işlemler tamamlanabilir. Henüz bankanın müşterisi olmayanlar için kredi şubeden tahsil edilip, hemen hesaplarına yatırılabiliyor.
3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi
Yapı Kredi Bankası, müşterilerine borç kapatma kredisi veya bireysel kredi için 3 ay ertelemeli ödeme kolaylığı sunuyor. Bu sayede müşteriler Yapı Kredi Bankası'ndan alacakları ödemenin ilk taksitini 3 ay sonra ödeyerek anında geri ödeme yükünü hafifletebiliyor. Kampanya, Mart ayı sonuna kadar geçerli.