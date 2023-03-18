Bana kredi vermezler demeyin! O banka 0,99 faizle kredi kampanyası başlattı: Başvurular 30 saniyede onay alıyor!

Uzun yıllardır sektörde yer alan Burgan Bank, gelişen teknolojiyle koşullara uyum sağlayarak şubesiz bankacılık işlemlerine başladı. ON Bank aracılığıyla vatandaşlara dijital olarak hizmet eden Burgan Bank, son zamanlarda kredi ile kart fırsatlarıyla hızla çalışıyor. Şubesi olmayan ve bu nedenle kazandığı karı müşteriyle paylaşan banka, bunun sayesinde hızla müşteri kazanıyor. Şimdilerde ise düşük faiz oranıyla sunduğu kredi imkanlarıyla gündemde.
Ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara web sitesi üzerinden çağrıda bulunan banka, ay sonuna dek başvuruda bulunanların bu krediden faydalanabileceğini duyurdu. Müşteriler zaman ve maddi imkanlar nedeniyle dijital bankalara yönelmekte. ON Bank da bu bankalar arasında yer alıyor. Uygun faiz oranlarıyla müşterilerine destek sağlayan banka, mart ayında yeni bir kampanya ile vatandaşın karşısında.