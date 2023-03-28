Kredi
28 Mart 2023 - 08:30

Bana para lazım diyenlere o bankadan büyük kıyak! Tek kuruş faiz almadan nakit para verilecek! Faizsiz kredi kampanyası başladı

Acil nakite ihtiyacı olanlara ING Bank üzerinden müşterilere müjdeli haber geldi. ING Bank faizsiz kredi kampanyası duyurusu yapılırken faizsiz kredi için gerekli şartlar açıklandı. Faizsiz kredi almak için tüm detaylar haberimizde.

Kredi
28 Mart 2023 - 08:30
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Bana para lazım diyenlere o bankadan büyük kıyak! Tek kuruş faiz almadan nakit para verilecek! Faizsiz kredi kampanyası başladı
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Bankalardan müşterilere çeşitli kampanyalar sunulmaya devam ederken ING Bank faizsiz kredi kampanyasını açıkladı. 50 bin TL'ye kadar kredi imkanı için gerekli olanlar sıralandı. Vatandaşların yüzünü güldürecek kredi kampanyası detayları...

ING BANK'TAN FAİZSİZ KREDİ

Son dönemlerde banka tarafından kampanyalar sunulmaya devam ederken Ramazan ayına girilmesiyle beraber fırsatlar boy gösterdi. ING Bank faizsiz 50 bin TL'ye kadar kredi verileceği resmi internet sayfası üzerinden yayınlandı. ING Bank müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hesaplı kredi fırsatı kampanyası için limit ve vade sayıları belirlendi.



ING Bank faizsiz kredi

ING BANK FAİZSİZ KREDİ ŞARTLARI

ING Bank tarafından duyurulan kampanyalar kapsamında 5 bin TL'den 50 bin TL'ye arasında değişim limitleri faizsiz ihtiyaç kredisi imkanı verildi. 36 ay olarak belirlenen kredi vade sayısının yanı sıra limit ise en yüksek 50 bin TL olarak belirlendi.

-TC vatandaşı olmak

-18 yaşını doldurmuş olmak

-Maaş bordrosunun olması

-Düzenli gelir sahibi olmak

Bahsi geçen faizsiz krediden yararlanmak için başvurular internet bankacılığından yapıldığı gibi şubelerden de kolaylıkla tamamlanabilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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