Bankalardan müşterilere çeşitli kampanyalar sunulmaya devam ederken ING Bank faizsiz kredi kampanyasını açıkladı. 50 bin TL'ye kadar kredi imkanı için gerekli olanlar sıralandı. Vatandaşların yüzünü güldürecek kredi kampanyası detayları...
Kredi
28 Mart 2023 - 08:30
Bana para lazım diyenlere o bankadan büyük kıyak! Tek kuruş faiz almadan nakit para verilecek! Faizsiz kredi kampanyası başladı
Acil nakite ihtiyacı olanlara ING Bank üzerinden müşterilere müjdeli haber geldi. ING Bank faizsiz kredi kampanyası duyurusu yapılırken faizsiz kredi için gerekli şartlar açıklandı. Faizsiz kredi almak için tüm detaylar haberimizde.
Kredi
28 Mart 2023 - 08:30