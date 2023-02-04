Bana vermezler demeyin! Bankalardan ortak karar: Emekliye tam 8500 TL tak diye ödenecek! Bankalar yarışa girdi

Geçtiğimiz günlerde açıklama üzerine açıklama yapılan bir konu olan SSK, Bağ-Kur, EYT'li emeklilere yeni bir müjde daha geldi. Emekli maaşının yanında ek ödeme de almanın da mümkün olduğu açıklandı. Birbirleriyle promosyon yarışı içerisinde olan bankalardan haber
üzerine haber yağmaya devam ediyor. Bir yandan promosyon ödemelerinin limiti 8.500TL'ye çıkarken bir yandan da 20bin TL iddiaları konuşulmaya devam ediyor. Bankaların güncel promosyon kampanyaları haberimizin devamında sizlerle...
EMEKLİLERE 8.500TL ÖDEME
EYT'liler promosyon süreçlerini emekli aylıklarının başvurularını yaparken de başlatabilirler. Aylık başvuru yapılırken seçilen bankaya 3 yıl taahhüt vermeniz ile promosyon alabilirsiniz. Başvuru sonrasında promosyon de ilk emekli aylığından 3 gün sonra banka hesaplarına yatırılacaktır. Tamamen kişiye bırakılmış bu sistemde isterseniz hemen promosyonunuzu almak yerine bekleyerek karar sürecinizi uzatabilirsiniz. Bekleyerek bu ayki ve önümüzdeki ayki kampanyalara bakarak kararınızı verebilirsiniz. Hızlı promosyon almak istemeniz durumunda da başvuru yapmadan önce tüm kampanyaları inceleyip en iyi promosyonu seçmek önemli bir husus. Bunun üzerine eğer promosyonunuzu aldıktan sonra daha iyi bir seçenek ile karşılaşmanız durumunda promosyonunuzun kalan süresinin tutarını iade ederek daha iyi promosyonlardan yararlanabilirsiniz.
PEKİ HANGİ BANKALAR NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR
FİBABANKA
- 3500e kadar olan maaşlar için 3000TL -3500-7500 arası maaşlar için 3500TL - 7.500-10.000 arası maaşlar için 4.500TL -10.000TL üstü maaşlar için 5000TL
GARANTİ BBVA
- 3500e kadar olan maaşlar için 3600TL -3500-7500 arası maaşlar için 4200TL - 7.500-10.000 arası maaşlar için 5.400TL -10.000TL üstü maaşlar için 6000TL -Kredi kartı ile 31 Mart'a kadar toplam en az 500TL harcamaya, en az 2 yeni fatura talimatı vermeleri durumunda 1.500TL bonus veriyor.
HALKBANK
- 3500e kadar olan maaşlar için 3000TL -3500-7500 arası maaşlar için 3500TL - 7.500-10.000 arası maaşlar için 4.500TL -10.000TL üstü maaşlar için 5000TL
ING
- 3500e kadar olan maaşlar için 4500TL -3500-7500 arası maaşlar için 5250TL - 7.500-10.000 arası maaşlar için 6750TL -10.000TL üstü maaşlar için 7500TL - kredi
kartı ile 31 Mart'a kadar 500Tl harcama yapanlara 1000TL bonus veriyor
İŞ BANKASI
- 3500e kadar olan maaşlar için 4500TL -3500-7500 arası maaşlar için 5250TL - 7.500-10.000 arası maaşlar için 6750TL -10.000TL üstü maaşlar için 7500TL
KUVEYT TÜRK
- 3500e kadar olan maaşlar için 3600TL -3500-7500 arası maaşlar için 4200TL - 7.500-10.000 arası maaşlar için 5400TL -10.000TL üstü maaşlar için 6000TL
ŞEKERBANK
- 3500e kadar olan maaşlar için 3000TL -3500-7500 arası maaşlar için 3500TL - 7.500-10.000 arası maaşlar için 4.500TL -10.000TL üstü maaşlar için 5000TL
TÜRKİYE FİNANS
- 3500e kadar olan maaşlar için 3000TL -3500-7500 arası maaşlar için 3500TL - 7.500-10.000 arası maaşlar için 4.500TL -10.000TL üstü maaşlar için 5000TL -2 otomatik fatura ödeme talimatı vererek 3500e kadar olan maaşlar için 250TL, 3500-7500 arası maaşlar için 1000TL, 7.500-10.000 arası maaşlar için 1500TL, 10.000TL üstü maaşlar için 2000TL ilave ödeme yapılıyor. - Yedek hesap başvurusunda bulunan emeklilere ise maaşı 3500 TL altına ek 250 TL , üstüne 500tl ödeme daha veriliyor.
VAKIFBANK
- 3500e kadar olan maaşlar için 3000TL -3500-7500 arası maaşlar için 3500TL - 7.500-10.000 arası maaşlar için 4.500TL -10.000TL üstü maaşlar için 5000TL
ZİRAAT BANKASI
- 3500e kadar olan maaşlar için 3000TL -3500-7500 arası maaşlar için 3500TL - 7.500-10.000 arası maaşlar için 4.500TL -10.000TL üstü maaşlar için 5000TL
DENİZBANK
- 7500tl ye varan emekli promosyonu verileceği bildirildi
YAPI KREDİ
- 3500e kadar olan maaşlar için 4200TL -3500-7500 arası maaşlar için 4900TL - 7.500-10.000 arası maaşlar için 6300TL -10.000TL üstü maaşlar için 7000TL Bankaların emeklilere sunduğu promosyonlar için daha fazla bilgi almak isterseniz bankaların kendi resmi internet sitelerini veya şubelerini ziyaret ederek detaylara ulaşabilirsiniz.