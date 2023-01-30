Bana vermezler demeyin! Bu banka kredi musluklarını açtı: Borçluya özel devasa kredi açıklandı!

Birçok banka müşterilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için uygun faizli kredi vermeye devam ediyor. Yeni bir kredi kampanyası duyuran banka da Ziraat Bankası oldu. Peki Ziraat Bankası kredi kampanyasına başvurular nasıl yapılır? En fazla ne kadar kredi çekilir? Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİZiraat Bankası nakit ihtiyaçlarını karşılamak için uygun faiz oranları ve kişiye uygun ödeme planı ile ihtiyaç kredisi veriyor. Ziraat Bankası kredi şartlarına uygun olan ve başvuru yapan müşterilerine kısa süre içinde talep ettikleri tutarı yatırıyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar gelir belgesi ve kimlikleri ile birlikte en yakın şubeye giderek başvuru yapabilecekler.
Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar aynı zamanda mobil uygulama üzerinden de başvurularını gerçekleştirebilecek. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında 20 bin TL'ye varan nakit ödemesi yapacak. Krediden faydalanabilmek için başvuru yapan kişinin kredi notunun 1100 üzerinde olması gerekiyor. Kullanılan ihtiyaç kredisi 36 ay vadeli olarak kullanılacak. Aynı zamanda banka ihtiyaç kredisi kullanan vatandaşlarına uygun faiz oranları sunuyor. Başvuru yapabilmek için kişinin emekli olması ya da çalışıyor olması talep ediliyor.