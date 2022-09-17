YAŞAM
17 Eylül 2022 - 13:18

Bandırma'da meralık alandaki yangın korkuttu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde koyun sayasında başlayan yangın meralık alanda devam etti. Yangına kısa sürede müdahale edildi.

YAŞAM
17 Eylül 2022 - 13:18
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bandırma’da meralık alandaki yangın korkuttu

Bandırma ilçesinde koyunların bulunduğu sayada çıkan yangın rüzgarında etkisiyle Edincik mahallesi ile Bandırma son kurşun heykelinin olduğu bölgede devam etti. Meralık yangınına kısa surede müdahale edilirken, ek olarak Bandırma'nın kurtuluş yıl dönümü kutlamaların olduğu alanda vatandaşlar yangını korkulu gözlerle izlediler. Bandırma itfaiye ekiplerinin ve yangın söndürme helikopterinin yardımlarıyla yangın kontrol altına alındı. Bandırma Belediyesine ait su tankerleri de takviye destekte bulunarak yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalar gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri yangının çıkış gerekçesi ile soruşturma başlattı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Elazığ’da 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu
Elazığ’da 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu
Didim'de trafik kazası: 1 ölü
Didim'de trafik kazası: 1 ölü
Taksim’de otelde yangın
Taksim’de otelde yangın
Balıkesir'de orman yangını kontrol altında
Balıkesir'de orman yangını kontrol altında
Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu
Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu
Artvin’de 4 katlı tarihi binada çıkan yangın korkuttu
Artvin’de 4 katlı tarihi binada çıkan yangın korkuttu
Son Haberler
Elazığ’da 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu
Elazığ’da 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu
Bayraktar Kızılelma’nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı
Bayraktar Kızılelma’nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı
Nepal'de sel ve toprak kayması: 17 ölü
Nepal'de sel ve toprak kayması: 17 ölü
Didim'de trafik kazası: 1 ölü
Didim'de trafik kazası: 1 ölü
Taksim’de otelde yangın
Taksim’de otelde yangın
Balıkesir'de orman yangını kontrol altında
Balıkesir'de orman yangını kontrol altında
İstanbulspor-Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!
İstanbulspor-Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!
Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu
Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan'a giden yardım tırını uğurladı
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan'a giden yardım tırını uğurladı
Artvin’de 4 katlı tarihi binada çıkan yangın korkuttu
Artvin’de 4 katlı tarihi binada çıkan yangın korkuttu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Kılıçdaroğlu köstebek bürokratlarıyla kapkaç siyaseti yapıyor'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Kılıçdaroğlu köstebek bürokratlarıyla...
Bakan Bilgin: 'EYT sorunu Aralık ayında TBMM'ye gelecek'
Bakan Bilgin: 'EYT sorunu Aralık ayında TBMM'ye gelecek'
Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik öldü
Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik öldü
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını
ABD Kongre Binası'nda 'Karabağ' sergisi
ABD Kongre Binası'nda 'Karabağ' sergisi