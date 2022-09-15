Bandırma'da otomobil simit dükkanına girdi













Edinilen bilgiye göre, 10 ACU 88 plakasına sahip otomobil, sürücü Özügül Kübra Y. fren yerine gaz pedalına basınca simit dükkanına girdi. Kaza anında masalarda müşteri bulunmaması ve kazanın bölgedeki okulun öğlen arası saatinden hemen önce olması bir büyük bir faciayı önledi. Dükkanda hasar oluşurken, o anda dükkanın önünden geçmekte olan 4 vatandaş hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen Bandırma Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri kazaya müdahalede bulundu.