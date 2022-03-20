Bangladeş'te yük gemisinin çarptığı teknede 5 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'in Narayanganj kentindeki Shitalakshya Nehri'nde gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre bir yük gemisi, içinde yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu düşünülen tekneye çarptı. Gerçekleşen şiddetli çarpışma sonrası batan teknede bulunan yolculardan en az 5 kişi hayatını kaybederken, o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
Kazanın gerçekleştiği saat yerel saatle 14.10'da meydana gelirken, gerçekleşen Kaza sonrası açıklama yapan Narayanganj İtfaiye Müdür Yardımcısı Abdullah Al Arefin, olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini, 15-20 kişinin kayıp olduğunu ve 15 kişinin de kurtarıldığını belirtti. Denizcilik Bakanlığı, kaza ile ilgili 3 kişilik araştırma komisyonu oluşturulduğunun bilgisini verdi.
Kazanın gerçekleştiği saat yerel saatle 14.10'da meydana gelirken, gerçekleşen Kaza sonrası açıklama yapan Narayanganj İtfaiye Müdür Yardımcısı Abdullah Al Arefin, olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini, 15-20 kişinin kayıp olduğunu ve 15 kişinin de kurtarıldığını belirtti. Denizcilik Bakanlığı, kaza ile ilgili 3 kişilik araştırma komisyonu oluşturulduğunun bilgisini verdi.