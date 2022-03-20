DÜNYA
20 Mart 2022 - 16:21

Bangladeş'te yük gemisinin çarptığı teknede 5 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş’te yük gemisinin tekneye çarpması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA
20 Mart 2022 - 16:21
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bangladeş'te yük gemisinin çarptığı teknede 5 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'in Narayanganj kentindeki Shitalakshya Nehri'nde gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre bir yük gemisi, içinde yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu düşünülen tekneye çarptı. Gerçekleşen şiddetli çarpışma sonrası batan teknede bulunan yolculardan en az 5 kişi hayatını kaybederken, o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.




Kazanın gerçekleştiği saat yerel saatle 14.10'da meydana gelirken, gerçekleşen Kaza sonrası açıklama yapan Narayanganj İtfaiye Müdür Yardımcısı Abdullah Al Arefin, olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini, 15-20 kişinin kayıp olduğunu ve 15 kişinin de kurtarıldığını belirtti. Denizcilik Bakanlığı, kaza ile ilgili 3 kişilik araştırma komisyonu oluşturulduğunun bilgisini verdi.



 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Çin'de uçak düştü! 132 kişi can verdiÇin'de
Çin'de uçak düştü! 132 kişi can verdiÇin'de
Belçika'da dehşet! Araç karnaval alanına daldı
Belçika'da dehşet! Araç karnaval alanına daldı
Son Haberler
28 kaçak göçmen Van polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı
28 kaçak göçmen Van polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı
Korkunç olay! Polis memuru 15 senelik eşini acımadan öldürdü
Korkunç olay! Polis memuru 15 senelik eşini acımadan öldürdü
5 kişilik aile ölümden döndü! Bebek ağlaması olası faciayı önledi
5 kişilik aile ölümden döndü! Bebek ağlaması olası faciayı önledi
Sarıyer'de yolda yürüyen adama cip çarptı
Sarıyer'de yolda yürüyen adama cip çarptı
İki ilimizde kar sebebiyle okullar yarın tatil edildi
İki ilimizde kar sebebiyle okullar yarın tatil edildi
21 Mart koronavirüs vaka tablosu açıklandı
21 Mart koronavirüs vaka tablosu açıklandı
Resmi açıklama geldi! Maaşlara her ay 300 TL ödenecek
Resmi açıklama geldi! Maaşlara her ay 300 TL ödenecek
Bakan Koca Koronavirüs vaka haritasını duyurdu!
Bakan Koca Koronavirüs vaka haritasını duyurdu!
Çin'de uçak düştü! 132 kişi can verdiÇin'de
Çin'de uçak düştü! 132 kişi can verdiÇin'de
Kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti