Banka ATM'lerinden para çekenler dikkat! 10 gün içerisinde başvurulması gerekiyor: 250 TL para iadesi yapılacak!

Son dönemlerde bankalar kampanya konusunda adeta birbirleriyle yarışıyor. Son gelen haberlere göre o banka müşterilerine 250 TL ödeme yapacak! Peki şartlar ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN 250 TL ÖDEMEBankalar müşterilerin avantajlı alışveriş yapması için harcama kampanyalarına devam ediyor. Vakıfbank tarafından yapılan uyarıya göre 1 Mart ve 24 Mart tarihleri arasında şartları sağlayan müşteriler 250 TL kazanacak. Vakıfbank WORLD POS cihazlarından yapılan gıda, kasap, manav, şarküteri kategorilerinde yapılan tek seferde 400 TL ve üzeri alışverişlere 25 TL, toplam 250 TL hediye verecek. Kampanya sürecinde bir müşteri en fazla 250 TL kazanabilecek. Aynı gün yapılan 400 TL ve üzeri alışverişlerden yalnızca bir tanesi kampanyaya dahil edilecek. Kampanyadan kazanım elde etmek için öncesinde katılım sağlamak gerekiyor.
Katılım sağlamak için mobil uygulama üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla başvuru yapılacak. SMS yoluyla katılım yapacak müşterilerin telefonlarından 6635 numarasına kredi kartının son 6 hanesini yazıp bir boşluk bırakıp GIDA yazması gerekiyor. Kampanya 1 Mart ve 24 Mart tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya süresince internet üzerinden yapılan alışverişler de dahil olacak. BusinessCard, Bankomat Kart, nakit çekim, yurt dışı işlemi, iptal işlemi, iade işlemi ve puan kullanım işlemi kampanyaya dahil olmayacak. Eğer kampanya süresince ürün iadesi yapılırsa kazanılan puanlar iade alınacak, puan harcanmış olursa müşterinin kartına borç olarak yansıyacak. Kampanyada kazanılmış Worldpuanlar 28 Mart tarihine kadar müşterinin kartına yüklenecek ve bir gün sonrasında kullanıma açılacak. Son kullanım tarihi ise 27 Nisan olacak. Eğer müşteri 28 Nisan tarihine kadar kazanılan puanları kullanmazsa iade alınacak. Mobil uygulama Cepte Kazan bölümünden durumu kontrol et kısmına girerek yapılan işlemler ve kazanılan puanlar sorgulanabilecek. Express Card kullanan müşteriler 4.99 TL bedel karşılığında kampanyaya katılabilecek. Vakıfbank kampanya süresi boyunca değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutacak.