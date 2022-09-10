EKONOMİ
10 Eylül 2022 - 19:52

Banka banka aramayın! Emekli maaşı için bankalar arası çılgın yarış! En çok parayı kim veriyor? ING, Halkbank, Vakıf Bank, TEB, Finansbank, Akbank promosyon ödeme listesi

Emekli maaşı promosyonlarında bankaların rekabeti durmak bilmiyor. Emekli promosyonu başvuru sürelerini uzatan bankalardan bazıları promosyon ödemesi tutarını 9 bin 10 bin TL’ye kadar çıkarttı. Her geçen gün promosyon ödemelerinin miktarının artmasından dolayı emekli vatandaşların akılları karmakarışık oldu. Peki, En çok hangi banka promosyon veriyor? Hangi banka daha fazla emekli promosyonu verecek? İşte bankaların güncellenen emekli maaşı promosyon ödemesi tutarları…

EKONOMİ
10 Eylül 2022 - 19:52
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Banka banka aramayın! Emekli maaşı için bankalar arası çılgın yarış! En çok parayı kim veriyor? ING, Halkbank, Vakıf Bank, TEB, Finansbank, Akbank promosyon ödeme listesi


Emekli vatandaşların her geçen gün bankalar tarafından kendilerine verilecek olan promosyon ödemesi miktarının artmasıyla birlikte vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Herkes tarafından merakla hangi bankanın daha çok promosyon verdiği araştırılıyor. Bizler de siz değerli okurlarımız için bu haberimizde hangi banka en çok promosyon veriyor? Sorusuna cevap vereceğiz…

Başvurular İleri Tarihe Ertelendi!

Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat ve Yapı Kredi bankaları emekli promosyon kampanyalarında güncellemeye gitti. Bankalar, emekli promosyonu ödemeleri için 31 Ağustos günü olan son başvuru tarihlerini güncelleyerek 30 Eylül’e kadar uzattılar. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte bankaların promosyon ödemeleri:



Banka

QNB Finansbank Emekli Maaşı Promosyonu Ne Kadar?

• Aylık 1.499 Türk Lirası altında maaş alan emekli vatandaşlara 4.650 Türk Lirası ,

• Aylık 1.500 Türk Lirası  ile 2.499 Türk Lirası  arasında maaş alan emekli vatandaşlara 5.800 Türk Lirası ,

• 2.500 Türk Lirası  ve üzeri maaş alan emekli vatandaşlara 7.000 TL tutarında QNB Finansbank tarafından ödeme yapılacak.

TEB Bankası Emekli Maaşı Promosyonu Ne Kadar?

Maaş Bandı Nakit Promosyon Ek Promosyon Toplam Promosyon

0-1.499 Türk Lirası  500 Türk Lirası  5.000 Türk Lirası  5.500 Türk Lirası 

1.500-2.499 Türk Lirası  625 Türk Lirası  6.125 Türk Lirası  6.750 Türk Lirası 

2.500 Türk Lirası  ve üzeri 750 Türk Lirası  7.250 Türk Lirası  8.000 Türk Lirası 

Türkiye Finans Bankası Emekli Maaşı Promosyonu Ne Kadar?

Türkiye Finans Bankası, emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşıyan müşterilerine 7 biin 500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapacağını udyurdu. Bununla beraber yakınlarını bankaya müşteri olarak kazandıran emeklilere, bir yakını için 250 TL, toplamda 2 bin 500 Tl’ye kadar ek ödeme yapacak.

Vakıfbank Emekli maaşı Promosyonu Ne Kadar?

• 1.500 TL altında emekli aylığı alan emeklilere 500,00 TL,

• 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alan emeklilere 625,00 TL,

• 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alan emeklilere 750,00 TL tutarında emekli maaşı promosyonu yapacağını duyurdu.

İNG BANK Emekli Maaşı Promosyonu Ne Kadar?

• 1.500 TL’ye (1.500 TL hariç) kadar ise 4.650 TL,

• 1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 5.800TL,

• 2.500 TL ve üzeri ise 7.000 TL nakit promosyon ödemesi alınacak.

Ziraat Bankası Emekli Maaşı Promosyon Ödemesi Ne Kadar?

• 1.500 TL altında emekli aylığı alan emeklilere 500,00 TL,

• 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alan emeklilere 625,00 TL,

• 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alan emeklilere 750,00 TL tutarında promosyon ödemesi yapacak.

Halkbank Bankası Emekli Maaşı Promosyonu Ne Kadar?

• 1.500 TL altında emekli aylığı alan emeklilere 500,00 TL,

• 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alan emeklilere 625,00 TL,

• 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alan emeklilere 750,00 TL tutarından promosyon ödemesi yapacak.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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