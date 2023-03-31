Banka banka dolaşan emekli hemen baksın... Liste'de 10 bin lira veren bankalarda var! İşte en yüksek promosyon veren bankalar 2023

Bankalar, Nisan ayında emekli olacak EYT'liler için rekabeti kızıştırdı. En avantajlı teklifleri sunarak müşterilerini kendilerine çekmek için çaba harcayan bankalar, yeni emekli olan vatandaşlar için üç yıllık taahhüt anlaşmaları yaparak bu promosyon ödemesinden yararlanmalarını sağlıyorlar. BANKALAR EYT'LİLER İÇİN YARIŞIYOR: PROMOSYONLAR 10 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR
SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, emeklilere verilen promosyon tutarları bankalara göre farklılık gösteriyor. En düşük emekli promosyon tutarı ise 3.500 TL maaş alanlar için 3.000 TL, 3.500-7.500 TL arası maaş alanlar için 3.500 TL, 7.500-10.000 TL arası maaş alanlar için 4.500 TL ve 10.000 TL üzeri maaş alanlar için 5.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Anlaşmalı bankalar bu tutarları ödeme yapacaklar. Emekliler için verilen promosyonlar, emekli maaşlarına ek bir destek sağlamaktadır. Bu nedenle emekliler için bankaların sunmuş oldukları promosyon teklifleri dikkatle incelenmeli ve en avantajlı seçenek seçilmelidir. Promosyonlar, emekli maaşının ilk üç yılı için geçerli olup, anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenmektedir. Ancak, promosyon tutarının yanı sıra bankaların sunduğu diğer avantajlar da değerlendirilmeli ve buna göre bir tercih yapılmalıdır. EMEKLİLER İÇİN BANKALARIN ÖZEL KAMPANYALARI
Bankalar, Nisan ayında emekli olacak EYT'liler için promosyon yarışına girdi. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Akbank, emekli maaşını taşıyan müşterilerine 3 yıllık taahhüt verilmesi şartıyla promosyon ödemesi yapacak.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, en düşük emekli maaşı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara ise 5.000 TL tutarında promosyon ödülü sunuyor.
SGK emekli aylığını taşıyan müşterilerine promosyon ödülleri sunan bankalar arasında rekabet devam ediyor. Yapı Kredi, üç yıl boyunca emekli aylığı Yapı Kredi'den alacak müşterilerine 8.500 TL'ye kadar promosyon verirken, Garanti BBVA emekli maaşını taşıyan müşterilerine 7.500 TL'ye kadar promosyon ödülü sunuyor. İş Bankası ise 3 yıllık taahhüt anlaşması yaparak, emekli aylığı tutarına göre 4.500 TL ile 7.500 TL arasında değişen promosyon ödemeleri yapıyor. QNB Finansbank, 8.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından 1200 TL indirim sunarken, ING emekli aylığını ING'DEN alan müşterilere 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sağlıyor. Denizbank, mobil Deniz uygulamasını kullanarak 10.000 TL'ye kadar promosyon ödülü sunarken, Akbank ise emekli aylık tutarına göre 4.200 TL ile 7.000 TL arasında promosyon veriyor.