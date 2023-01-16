Banka değil, PTT kesenin ağzını açtı! 11 haneli kimlik numarasını söyleyene tam 1500 TL devlet yardımı!







PTT KİRA YARDIMINA BAŞVURMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR VE BAŞVURU YÖNTEMLERİ







Kira Yardımı Programı: Ekonomik Kriz Dönemi İçin Önemli Bir DestekÇok sayıda dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla kira yardımı başvurusunda bulunuyor. Ekonomik krizin etkisiyle birlikte, kira yardımı öncelikle mal sahiplerine verilse de şimdilerde kiracılar da alabiliyor. Kira yardımı almak için şu şartların yerine getirilmesi gerekmektedir: çalışmamak, emekli dul veya yetim olmak, herhangi bir varlığa sahip olmamak, gelir testine göre yoksulluk sınırının altında kalmak ve sabit bir aylık gelire sahip olmamak. Kira yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılır ve hane başına verilir. Ayrıca, ikamet ettiğiniz il veya ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da başvuruda bulunabilirsiniz.Kira yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. TC Kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra, başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Başvuru için gerekli belgeler arasında; nüfus cüzdanı fotokopisi, adres beyanı, gelir belgesi, emekli maaşı veya maaş ödenmeme belgesi gibi belgeler yer almaktadır. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından inceleme yapılır ve kira yardımı almaya hak kazananlar, belirlenen tutar üzerinden kira yardımı almaya başlarlar. Kira yardımı, ihtiyaç sahibi vatandaşların kira giderlerini azaltmasına ve ekonomik sıkıntılarını hafifletmesine yardımcı olur. Ancak, başvuruda bulunmadan önce tüm şartları ve gerekli belgeleri dikkatli bir şekilde incelemeniz önerilir. Ayrıca, başvuru sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iletişim bilgilerine başvurabilirsiniz.